Banda Donna Lolla lança single 'O Meu Amor Voltou'

Fundada em 1998, em São Gonçalo (RJ), pelo cantor e compositor Rafael Vieira, a banda Donna Lolla construiu sua trajetória com criatividade e perseverança - Foto: Divulgação/Felipe Valladares

Fundada em 1998, em São Gonçalo (RJ), pelo cantor e compositor Rafael Vieira, a banda Donna Lolla construiu sua trajetória com criatividade e perseverança - Foto: Divulgação/Felipe Valladares

A banda Donna Lolla lança o single “O Meu Amor Voltou” no cenário pop nacional, disponível ao público desde o último dia dia 24 de abril (sexta-feira) em todas as plataformas digitais. Com mais de 20 anos de trajetória, o grupo — formado por Rafael Vieira (vocal e violão), Jorge Veloso (guitarra), Júnior Moraes (bateria) e Alessandro Matias (baixo) — apresenta seu segundo single lançado neste ano, reforçando uma nova fase da banda.

Link do Pré-save: https://atbq.biz/omeuamorvoltou



A canção aposta em uma sonoridade pop romântica, com melodia suave e atmosfera sensível. A composição aborda temas como superação, recomeço e a redescoberta do amor, ampliando o olhar para além das relações afetivas e explorando o amor como força de renovação na vida. A letra reforça a mensagem: Olha quem chegou / Olha quem chegou / O meu amor voltou / O meu amor voltou / Seguir a vida forte com toda fé / Com passos firmes rumo aonde se quer / Coragem pra tentar, beijos a roubar/ Isso eu bem sei…

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“É uma música que fala sobre amor, reencontro e sobre esse sentimento que resiste ao tempo. Mais do que apenas curtir, espero que ela provoque uma reflexão: todo dia é dia de celebrar a presença de quem a gente ama — seja em um relacionamento, na família ou nas amizades”, comenta o compositor Rafael Vieira.

Fundada em 1998, em São Gonçalo (RJ), pelo cantor e compositor Rafael Vieira, a banda Donna Lolla construiu sua trajetória com criatividade e perseverança | Foto: Divulgação/Felipe Valladares

Sobre a banda Donna Lolla - https://www.donnalolla.com/

Fundada em 1998, em São Gonçalo (RJ), pelo cantor e compositor Rafael Vieira, a banda Donna Lolla construiu sua trajetória com criatividade e perseverança

— desde os primeiros instrumentos adquiridos com a venda de latinhas recicláveis até o reconhecimento no cenário musical. Ao longo da carreira, o grupo emplacou músicas em trilhas sonoras de novelas como “Amor e Intrigas” e “Os Mutantes – Caminhos do Coração” (Record TV), alcançou o Top 10 nas rádios Transamérica e Mix, participou de festivais nacionais e internacionais — como o Brazilian Day da Globo Internacional, no Canadá, Hola Rio, na Espanha —, além de ter sido pré indicado ao Prêmio TIM de Música. Rafael Vieira, também integrou o projeto Shell Live Wire e realizou turnês internacionais em cidades como Toronto, Madri e Lisboa, consolidando sua presença dentro e fora do país.

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