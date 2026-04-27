Agência Pública abre vagas para Curso de Jornalismo para pessoas Negras, Indígenas ou Trans

Inscrições estão abertas até o dia 15 de maio - Foto: Divulgação/ Agência Pública

Inscrições estão abertas até o dia 15 de maio - Foto: Divulgação/ Agência Pública

Foram abertas inscrições para o Curso Pública de Jornalismo 2026, realizado pela Agência Pública. Serão 10 vagas destinadas à formação de pessoas negras, indígenas ou trans, que se formaram em Jornalismo nos últimos três anos.

O curso tem duração de seis meses, reunindo formação prática e teórica, com aulas online e mentorias com profissionais da área. A programação também inclui um projeto de jornalismo aprofundado, além de um período prático em redações em São Paulo ou Brasília.

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Os integrantes do curso que não residem em Brasília e São Paulo terão passagens aéreas pagas para as atividades presenciais. Além disso, todos os participantes vão receber uma bolsa-auxílio de R$ 2 mil e um notebook para o auxílio das atividades.

A Agência Pública busca ampliar oportunidades dentro do jornalismo investigativo para grupos sociais que não possuem tanta representatividade no jornalismo brasileiro.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de maio, por meio deste LINK.