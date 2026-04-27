Trabalhador morre após acidente durante a montagem de show de Shakira em Copacabana

Um operário identificado Gabriel de Jesus Firmino, 28 anos, morreu durante a montagem do palco para o show da Shakira, na Praia de Copacabana, na Zona Sul, na tarde deste domingo (26). Ele trabalhava como serralheiro no local.

Segundo relatos de profissionais que estavam na região, o trabalhador sofreu esmagamento das pernas em um sistema de elevação. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima já havia sido retirada do equipamento por outros funcionários. Militares da ambulância do 3º Grupamento Marítimo (GMAR-Copacabana) prestaram socorro e encaminharam Gabriel ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas ele não resistiu aos ferimentos.



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Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o desespero de funcionários ao tentarem retirar o equipamento de cima da vítima. Para isso, eles utilizaram uma serra e precisaram cortar partes da estrutura de ferro. Gabriel era casado e deixa três filhos. Ainda não há informações sobre o local e o horário do enterro.

Foi possível ver o desespero de muitos funcionários ao tentarem retirar o equipamento de cima de Gabriel | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Polícia Militar foi acionada e registrou ocorrência na 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal culposa provocada como acidente de trabalho. Foi realizada a perícia no local e os agentes estão investigando a morte para apurar as circunstâncias do acidente. Na manhã desta segunda-feira (27), será feita uma nova perícia no local, e outras análises ainda serão conduzidas para complementar a investigação.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência na 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal culposa decorrente de acidente de trabalho. Foi realizada perícia no local, e os agentes investigam as circunstâncias da morte. Uma nova perícia está prevista para a manhã desta segunda-feira (27), além de outras análises que devem complementar a investigação.

Em nota, a empresa responsável pela organização do evento, Bonus Track, lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio e solidariedade aos familiares da vítima, à empresa contratante e à equipe envolvida.