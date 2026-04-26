Balão cai em hospital de São Gonçalo e gera tumulto na emergência; vídeo

Invasores escalaram um dos muros próximos à entrada de emergência, local onde o balão havia caído - Foto: Reprodução

Invasores escalaram um dos muros próximos à entrada de emergência, local onde o balão havia caído - Foto: Reprodução

Funcionários enfrentaram momentos de tensão na manhã deste domingo (25), após a queda de um balão de cerca de 20 metros de altura dentro do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A situação se agravou quando baloeiros invadiram a unidade para recuperar o artefato, provocando tumulto.

O cenário se estendeu por aproximadamente uma hora. Invasores escalaram um dos muros próximos à entrada de emergência, local onde o balão havia caído e durante a confusão, até a placa de identificação da unidade foi utilizada na tentativa de acesso. Além dos danos no hospital, uma residência próxima também foi afetada: parte do telhado e a caixa d’água foram destruídas pela queda da cangalha do balão.

A equipe de prevenção à acidentes foi prontamente acionada, mas o episódio impactou diretamente a rotina do hospital, que já operava com alta demanda, com quase 300 pacientes internados. Foram relatadas dificuldades no atendimento, já que ambulâncias com pacientes em estado de emergência precisaram alterar o trajeto e acessar o Centro de Trauma por outro ponto.

Vale lembrar que soltar balões é considerado crime ambiental no Brasil, devido aos riscos que a prática representa para áreas urbanas e vegetação.