Começou nesta sexta-feira(24) montagem de palco para show de Shakira em Copacabana
A estrutura será maior que do show de Madonna e Lady Gaga nos anos anteriores
Montagem de estrutura para receber show da cantora colombiana na edição de 2026 de ‘Todo Mundo no Rio’ começou na manhã desta sexta-feira(24) na praia de Copacabana. O palco contará com uma passarela de 25 metros em direção ao público. Neste ano, a estrutura permitirá que a artista latina fique mais próxima dos fãs.
O palco desta edição será maior que dos shows da Madonna (2024) e Lady Gaga(2025) que aconteceram no mesmo local. Além de receber 16 torres de áudio e vídeo ao longo da praia, responsáveis pela transmissão do espetáculo.
Shakira tem expectativa de ser o maior show da carreira, visto que o evento bate números bilionários de público. O Aeroporto Internacional do Galeão deve receber cerca de 314 mil visitantes em decorrência do evento.
O show acontecerá no dia 2 de maio em Copacabana, com horário de abertura previsto para às 21h45. Ele será transmitido pela TV Globo, Globoplay e MultiShow.