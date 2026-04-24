Parque RJ Nosso Sonho recebe Baile Charme Família Black Star neste domingo (26)

A programação musical ficará por conta dos DJs Gisele, Roberto, JP Shine Black e Daniel - Foto: Reprodução/Prefeitura de São Gonçalo

A programação musical ficará por conta dos DJs Gisele, Roberto, JP Shine Black e Daniel - Foto: Reprodução/Prefeitura de São Gonçalo

O Baile Charme Família Black chega ao Parque RJ Nosso Sonho neste domingo (26), com a proposta de celebrar a cultura urbana com o dança charme. A iniciativa tem como principal objetivo ampliar o acesso à cultura, incentivando a dança como ferramenta de saúde, lazer e integração social.

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Organizado pela Secretaria de Turismo e Cultura, o evento que é totalmente gratuito, propõe a ocupação de espaços públicos com atividades culturais acessíveis, fortalecendo a conexão com diferentes gerações por meio da música e da dança.

A programação musical ficará por conta dos DJs Gisele, Roberto, JP Shine Black e Daniel, que conduzirão o público com os clássicos do charme.

O evento contará com feira de artesanato durante toda a programação.