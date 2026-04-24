Tartarugas-cabeçudas voltam a aparecer na Baía de Guanabara

Alguns pontos da Baía de Guanabara apresentam novos detalhes em sua paisagem, como a presença de Tartarugas-cabeçudas no mar. Píer da Piedade, em Magé e Itaipu, Niterói são alguns dos locais que aumentaram consideravelmente o aparecimento do animal.

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O aumento atípico do aparecimento dessa espécie de tartaruga na região deixou biólogos e pescadores intrigados com a motivação deste fenômeno. Segundo o Projeto Aruanã, que há 15 anos monitora espécies de tartarugas na região de Itaipu, nunca foram registrados números tão altos na área da baía. Agora, a instituição pretende ampliar para a região do litoral de Magé, para realizar a marcação desses animais.

Biólogos estão estudando esse fenômeno com a ajuda de pescadores da região, para entender melhor comportamentos, conseguir acessar determinados locais e pôr a marcação em prática.

Ainda não se sabe o porquê desse aumento, mas moradores e pescadores comemoram a companhia das tartarugas. Alguns, inclusive, se propõem a ajudar manter a espécie viva e livre no mar da região.