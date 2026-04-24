Polícia Civil impede fuga e prende criminoso estrangeiro por tortura em aeroporto no Rio

Em uma ação rápida e coordenada, policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (24), um criminoso estrangeiro, no aeroporto internacional do Rio, no momento em que tentava fugir do Brasil, após cometer um crime bárbaro de tortura e extorsão contra outro estrangeiro. A operação contou com o apoio de agentes da Polícia Federal.

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De acordo com as investigações, o criminoso, de nacionalidade belga, manteve a vítima — um canadense — em cárcere por dois dias, em um apartamento no Centro do Rio. Durante esse período, ele exigiu o pagamento de 5 mil dólares canadenses e submeteu a vítima a extrema violência. Além de ameaças constantes, utilizou uma faca para torturá-la, chegando a quase amputar um de seus dedos. Mesmo sob intenso sofrimento, a vítima conseguiu escapar e buscar atendimento médico.

Mesmo com a vítima hospitalizada, o criminoso continuou a ameaçar e a exigir mais dinheiro por meio de mensagens, tentando manter a extorsão em curso.

Assim que o caso foi comunicado na delegacia, os agentes da Deat iniciaram diligências imediatas. As apurações revelaram que a vítima já vinha sendo coagida desde o Canadá, onde havia pago 35 mil dólares canadenses ao criminoso. Também foi constatado que o autor é reincidente, com histórico criminal em seu país de origem.

Após monitoramento contínuo realizado em conjunto com a Polícia Federal, o criminoso foi localizado e preso no aeroporto, enquanto tentava embarcar para a Colômbia. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão e tortura.