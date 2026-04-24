Moradores da Maré concorrem a ingressos para Flamengo x Vasco

A iniciativa é da Águas do Rio, que está promovendo uma ação que levará moradores da Maré ao confronto do dia 3 de maio, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação/ Águas do Rio

A iniciativa é da Águas do Rio, que está promovendo uma ação que levará moradores da Maré ao confronto do dia 3 de maio, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação/ Águas do Rio

Quando Flamengo e Vasco se encontram, não é só futebol. É uma disputa que atravessa gerações, mobiliza famílias, toma conta das ruas do Rio e transforma o Maracanã num cenário inesquecível. Desta vez, quem mora no conjunto de favelas da Maré, na Zona Norte carioca, poderá trocar o sofá por um lugar no estádio e viver de perto um dos maiores clássicos do país, com muita emoção no ar e a história sendo escrita a cada lance.

A iniciativa é da Águas do Rio, que está promovendo uma ação que levará moradores da Maré ao confronto do dia 3 de maio, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Para concorrer a pares de ingressos, não há mistério: moradores das 16 comunidades da região que estiverem com a conta de água em dia até 29 de abril entram automaticamente na disputa. Quem ainda não possui cadastro na concessionária, está com dados desatualizados ou em débito poderá regularizar a situação até a data-limite para também garantir participação.

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A concessionária explica que o atendimento a quem tem dúvidas está disponível pelo 0800 195 0 195, tanto para ligações gratuitas quanto mensagens via WhatsApp, ou em qualquer loja presencial da Águas do Rio.

“O futebol tem o poder de unir pessoas, atravessar gerações e criar memórias inesquecíveis. Poder levar moradores da Maré ao Maracanã para viver de perto um clássico como Flamengo x Vasco é motivo de muita alegria pra gente. A iniciativa também reforça a importância de manter a conta em dia, já que todos os clientes residenciais adimplentes participam automaticamente do sorteio. É a Águas do Rio presente no dia a dia, mas também nos momentos especiais”, explica Luis Carlos Júnior, gerente comercial da Águas do Rio.

A empresa reforça que não é preciso se inscrever nem realizar qualquer cadastro adicional. Importante: apenas clientes residenciais poderão participar. É simples, direto, sem firula.

Investimento de R$ 120 milhões na Maré

Enquanto o clássico vai mobilizar as arquibancadas do Maracanã, uma mudança importante já está em andamento dentro da Maré. A Águas do Rio iniciou a maior obra de saneamento já realizada em comunidades na história do Rio, com investimento previsto de R$ 120 milhões. O projeto da empresa, que é parte do grupo Aegea Saneamento, inclui a construção de um tronco coletor de 4,5 quilômetros para captar o esgoto que hoje é despejado em canais e direcioná-lo ao tratamento adequado, evitando que esses resíduos continuem contaminando o meio ambiente e prejudicando a saúde e o dia a dia dos moradores.

Também estão sendo implantados 18 quilômetros de redes para conectar cerca de 60 mil imóveis ao sistema. Ao final das intervenções, aproximadamente 1,3 bilhão de litros de esgoto por mês, volume equivalente a 520 piscinas olímpicas, deixarão de ser lançados na Baía de Guanabara. A medida representa um avanço importante na preservação ambiental e contribui para reduzir riscos à saúde pública, como a proliferação de doenças associadas ao contato com esgoto a céu aberto, melhorando diretamente a qualidade de vida de cerca de 200 mil moradores.