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Tenda Espírita de Caridade João de Benguela promoverá procissão de São Jorge no Rocha, em SG

Organização reivindica reconhecimento da cultura de matriz africana com caminhada e atividades na Travessa Santa Rita

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de abril de 2026 - 08:00
A imagem ficará exposta para oração dos fiéis ao longo do evento
A imagem ficará exposta para oração dos fiéis ao longo do evento -

Os devotos de São Jorge Guerreiro e Ogum participam, no próximo dia 23 de abril, de uma caminhada religiosa em São Gonçalo. A data marca a quinta edição do projeto de resgate da tradicional procissão no município. O evento será sediado na Tenda Espírita de Caridade João de Benguela, com início às 8h. O espaço Ilè Ipútì Babá Baru fica localizado na Travessa Santa Rita, 518, no Rocha.

A programação reúne diferentes manifestações culturais, com queima de fogos, apresentação de capoeira, rodas de samba e distribuição de feijoada aos participantes. A iniciativa também tem como objetivo fortalecer a memória comunitária e promover o reconhecimento cultural das religiões de matriz africana, além de combater o preconceito. A retomada do evento contou com apoio financeiro do Governo do Estado, por meio do edital Povos Presentes RJ.

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A organização da celebração permanece sob responsabilidade de uma mesma linhagem familiar, atualmente conduzida pela quarta e quinta gerações. A festividade foi criada pelo subdelegado Avelino, conhecido como Pai Bimbica.

O cortejo será liderado por Pai Elias D’Sango, sobrinho do fundador, que herdou uma escultura bicentenária de São Jorge. A imagem ficará exposta para oração dos fiéis ao longo do evento. A equipe de apoio conta com Bianca Cardume, além da coordenação de Mãe Vânia D’Oya, com suporte de Pai Marcelo D’Omulu e Pai Armando D’Xangô. Ao final da procissão, os participantes receberão itens religiosos, como flores e guias de Ogum, em homenagem ao santo.

 Programação

08h – Abertura com fala da comissão organizadora

08h10 – Início da procissão (cavalaria, prece, fogos e cantos)

09h10 – Retorno com defumação e café da manhã

10h – Roda de capoeira (Projeto Cardume Afro Cultural)

10h – Feira de artesanato (Feira Axé Ilé)

12h – Feijoada (R$ 35,00)

12h45 – Apresentação literária com Rheinaldo Baso

13h – Roda de samba com Samba Du Magrão

14h – Projeto Afoxé Tuala Bumoxi

Tags:

cultura afro-brasileira eventos religiosos Procissão São Gonçalo sao jorge

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