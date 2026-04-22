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Pedestre morre atropelado na BR-101, em São Gonçalo

A pista não precisou ser interditada

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de abril de 2026 - 09:57
O acidente ocorreu na BR-101, na altura do km 306
O acidente ocorreu na BR-101, na altura do km 306 -

Um atropelamento com vítima fatal foi registrado na manhã desta quarta-feira (22) na BR-101, em São Gonçalo.Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 6h50, no km 306 da rodovia, no sentido Itaboraí. A ocorrência está sendo atendida pela delegacia da PRF de Niterói.

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Apesar da gravidade do acidente, não houve interdição de pista, e o tráfego segue fluindo normalmente no trecho.

A ocorrência segue em andamento, e equipes da PRF permanecem no local para os procedimentos necessários e apuração das circunstâncias do acidente.

Tags:

BR-101 Itaboraí pessoa atropelada pessoa morta

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