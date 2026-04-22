Engavetamento na BR-101 causa interdição de faixas e congestionamento em São Gonçalo

Três carros se envolveram em um engavetamento na BR-101, causando interdição de duas faixas, próximo ao Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (22). Depois do acidente, um automóvel pegou fogo. Em razão do acidente, houve um congestionamento até o trevo de Manilha, com o trânsito sendo completamente liberado às 8h02.

Os motoristas precisaram passar pelo acostamento, que era a única área liberada para a travessia. Os condutores que seguiam para a capital foram orientados a evitar a rodovia e desviar pela RJ-104, com acesso à Alameda São Boaventura.

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A concessionária Arteris Fluminense informou que o primeiro registro ocorreu às 6h14, no km 305,3, quando as duas vias no sentido Rio ficaram interditadas por causa de um acidente. Por volta das 7h09, um segundo bloqueio foi realizado no km 304, depois que um automóvel, envolvido em outro acidente, que também contou com mais dois veículos, pegou fogo e causou a interdição da faixa da esquerda.

Ainda de acordo com a concessionária, o engarrafamento atingiu 4 quilômetros no começo da ocorrência; porém, durante o trabalho de controle das chamas, o congestionamento chegou a 1 quilômetro.

Ponte Rio-Niterói

Além da BR-101, a Ponte Rio-Niterói contou com trânsito intenso no começo da manhã. Às 7h, a ponte no sentido Rio, nos acessos ao Mocanguê e na descida do vão central, apresentava lentidão, com tempo de travessia estimado em 17 minutos. Entretanto, no sentido Niterói, o tráfego seguia sem alterações, com travessia de 13 minutos.