Acidente entre motocicletas causa trânsito intenso nas Av. Roberto Silveira e Marquês do Paraná, em Niterói

Motoristas que trafegam pela Avenida Roberto Silveira sentido Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói, precisam ter muita paciência. A localidade está com trânsito intenso devido a um acidente envolvendo duas motocicletas, na Avenida Jansen de Melo na manhã desta quarta-feira (22).

De acordo com a Nittrans, em publicações no X, um acidente entre duas motocicletas na Avenida Jansen de Melo, causou trânsito intenso em toda a extensão da Avenida Roberto Silveira.

Leia também:

Engavetamento na BR-101 causa interdição de faixas e congestionamento em São Gonçalo

Que preju! Ação da PM causa duro golpe de mais de R$ 1 milhão ao tráfico em Maricá; Vídeo

Ainda não há mais informações sobre o acidente ou sobre vítimas.