Acidente entre motocicletas causa trânsito intenso nas Av. Roberto Silveira e Marquês do Paraná, em Niterói
O acidente ocorreu na Avenida Jansen de Melo, mas causa reflexos nas vias próximas
min de leitura | Escrito por Redação | 22 de abril de 2026 - 09:31
Motoristas que trafegam pela Avenida Roberto Silveira sentido Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói, precisam ter muita paciência. A localidade está com trânsito intenso devido a um acidente envolvendo duas motocicletas, na Avenida Jansen de Melo na manhã desta quarta-feira (22).
De acordo com a Nittrans, em publicações no X, um acidente entre duas motocicletas na Avenida Jansen de Melo, causou trânsito intenso em toda a extensão da Avenida Roberto Silveira.
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Ainda não há mais informações sobre o acidente ou sobre vítimas.