Morre Ricardo de Pascual, ator de Chaves, aos 85 anos

Ricardo de Pascual em cena de 'Chaves' como o Sr. Furtado - Foto: Reprodução/Instagram

Ricardo de Pascual em cena de 'Chaves' como o Sr. Furtado - Foto: Reprodução/Instagram

Faleceu nesta terça-feira (21), aos 85 anos, o ator mexicano Ricardo de Pascual. Embora a causa da morte não tenha sido divulgada, o artista enfrentava um quadro de saúde fragilizado devido a uma doença pulmonar.

Ricardo fez história na televisão brasileira por sua participação em "Chaves", interpretando o Sr. Furtado.

Seu personagem era o responsável por roubar itens dos moradores da vila, cujas suspeitas recaíam injustamente sobre Chaves, o protagonista do seriado.

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Em entrevistas recentes, o ator havia compartilhado detalhes sobre sua condição de saúde, atribuindo sua doença ao tabagismo, hábito que manteve por cerca de duas décadas.

Além da comédia, o ator foi um colaborador frequente de Roberto Bolaños, criador e intérprete de Chaves, em produções como "Chespirito" e "O Chapolin Colorado".

No México, sua carreira também foi marcada por papéis em novelas de sucesso internacional, como "El Privilegio de Amar" (O Privilégio de Amar) e "Camaleones".