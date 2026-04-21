Morre Ricardo de Pascual, ator de Chaves, aos 85 anos
Artista ficou eternizado como o Sr. Furtado e também integrou o elenco de 'Chapolin'
Faleceu nesta terça-feira (21), aos 85 anos, o ator mexicano Ricardo de Pascual. Embora a causa da morte não tenha sido divulgada, o artista enfrentava um quadro de saúde fragilizado devido a uma doença pulmonar.
Ricardo fez história na televisão brasileira por sua participação em "Chaves", interpretando o Sr. Furtado.
Seu personagem era o responsável por roubar itens dos moradores da vila, cujas suspeitas recaíam injustamente sobre Chaves, o protagonista do seriado.
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Em entrevistas recentes, o ator havia compartilhado detalhes sobre sua condição de saúde, atribuindo sua doença ao tabagismo, hábito que manteve por cerca de duas décadas.
Além da comédia, o ator foi um colaborador frequente de Roberto Bolaños, criador e intérprete de Chaves, em produções como "Chespirito" e "O Chapolin Colorado".
No México, sua carreira também foi marcada por papéis em novelas de sucesso internacional, como "El Privilegio de Amar" (O Privilégio de Amar) e "Camaleones".