'Carnaval da Retomada' em SG: Escolas desfilantes se organizam na concentração, no Centro
Trânsito foi modificado na região para a passagem de 14 escolas filiadas à Liga-SG, além de duas escolas convidadas do Grupo Especial do RJ: a campeão Viradouro e a Imperratriz Leopoldinense
Faltando poucas horas para o início dos desfiles fora de época no 'Carnaval da Retomada', no Centro de São Gonçalo, as escolas de samba organizam, desde o início da manhã dessa terça-feira (21), os trabalhos na área de concentração da área de desfiles montada nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre a Rua Salvatori e a Travessa Jorge Soares. A área de desfiles começou a ser montada na noite de sexta-feira (20) e várias modificações no trânsito foram feitas para a fluidez do tráfego.
Para garantir o tráfego de veículos nos dias de evento, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de SG montou um esquema especial com mudanças nas vias da região central. As alterações acontecerão exclusivamente durante o evento.
Desde às 22h de segunda-feira (20), o tráfego de veículos está parcialmente interditado para a montagem da estrutura do evento. A partir das 16h dessa terça-feira, até o término do evento, na quarta-feira (22), O trânsito está interditado nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues, e nas ruas Carlos Gianelli e Zeferino Reis. Com a interdição, o trânsito no sentido Centro/Estrela do Norte será desviado pelo seguinte percurso: Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva e Rua General Antônio Rodrigues.
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Ainda nos dias 21 e 22 de abril, ficará instituído o regime de sentido único de circulação nas Ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues, no sentido Centro/Estrela do Norte. Ainda nestes dias, as ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo terão interdição no cruzamento com a Rua Dr. Nilo Peçanha. Somente a Rua João de Souza operará em sentido duplo de circulação viária.
Neste dias, ficará proibido também o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha; Salvatori; Coronel Rodrigues; Aluísio Neiva; João de Souza; Eduardo Vieira de Souza; Antônio Santos Figueiredo; General Antônio Rodrigues; Rua Carlos Gianelli; Rua Zeferino Reis; e Travessa Jorge Soares. Os veículos estacionados em desacordo com esta determinação estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A partir das 22h de segunda-feira (20) até o término dos desfiles, estarão suspensos ainda:
– o ponto de táxi existente na Praça Dr. Luiz Palmier e na Rua Eduardo Vieira de Souza;
– o ponto de carga e descarga existente na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as Ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues.
– o ponto de ônibus existente na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as Ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues.
Desfiles:
O projeto reunirá 14 escolas de samba gonçalenses, que se apresentarão em dois dias de desfiles, celebrando a força do samba e a tradição carnavalesca da cidade, com apuração das notas marcada para o dia 23 de abril, no Parque RJ, no Boavista.
As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, com notas variando entre 9,0 e 10 pontos. O resultado do desfile também servirá para estruturar o modelo competitivo do carnaval gonçalense. Das 14 escolas participantes, sete irão compor o Grupo Especial e sete integrarão o Grupo de Acesso. A partir de 2027, o carnaval de São Gonçalo passará a contar oficialmente com dois grupos: Grupo Especial e Grupo de Acesso.
Ordem de desfiles e os horários de entrada das agremiações:
21 de abril (terça-feira):
17h- Desfile Aberto das Turmas de Fantasias
18h- Acadêmicos do Porto Novo
18h50- Mocidade Unidos do Marimbondo
19h40- São Gonçalo do Amarante
20h30- Unidos do Viradouro
21h20- Acadêmicos do Universo
22h- Unidos do Barro Vermelho
2250- Leões de São Gonçalo
23h40- Mocidade Independente do Boaçu
22 de abril (quarta-feira):
17h- Desfile Aberto das Turmas de Fantasias
18h- Imperatriz Leopoldinense
18h50- Pingo D’Água
19h40- Unidos de Neves
20h30- Império do Porto da Ponte
21h20- Alegria de Guaxindiba
22h- Recanto do Engenho
22h50- Unidos do Salgueiro de São Gonçalo
23h40- Caprichosos de São Gonçalo