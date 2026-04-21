'Carnaval da Retomada' em SG: Escolas desfilantes se organizam na concentração, no Centro

A estrutura foi montada desde a noite de segunda-feira (21) - Foto: Palito do Porto

A estrutura foi montada desde a noite de segunda-feira (21) - Foto: Palito do Porto

Faltando poucas horas para o início dos desfiles fora de época no 'Carnaval da Retomada', no Centro de São Gonçalo, as escolas de samba organizam, desde o início da manhã dessa terça-feira (21), os trabalhos na área de concentração da área de desfiles montada nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre a Rua Salvatori e a Travessa Jorge Soares. A área de desfiles começou a ser montada na noite de sexta-feira (20) e várias modificações no trânsito foram feitas para a fluidez do tráfego.

Para garantir o tráfego de veículos nos dias de evento, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de SG montou um esquema especial com mudanças nas vias da região central. As alterações acontecerão exclusivamente durante o evento.

Está tudo pronto para os desfiles oficiais | Foto: Palito do Porto

Desde às 22h de segunda-feira (20), o tráfego de veículos está parcialmente interditado para a montagem da estrutura do evento. A partir das 16h dessa terça-feira, até o término do evento, na quarta-feira (22), O trânsito está interditado nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues, e nas ruas Carlos Gianelli e Zeferino Reis. Com a interdição, o trânsito no sentido Centro/Estrela do Norte será desviado pelo seguinte percurso: Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva e Rua General Antônio Rodrigues.

Leia também:

Viradouro anuncia em suas redes sociais nova gestão na presidência

Maricá cria nova linha de vans gratuitas para a Aldeia Mata Verde Bonita

Ainda nos dias 21 e 22 de abril, ficará instituído o regime de sentido único de circulação nas Ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues, no sentido Centro/Estrela do Norte. Ainda nestes dias, as ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo terão interdição no cruzamento com a Rua Dr. Nilo Peçanha. Somente a Rua João de Souza operará em sentido duplo de circulação viária.

Arquibancadas foram montadas ao público,com acesso gratuito | Foto: Palito do Porto

Neste dias, ficará proibido também o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha; Salvatori; Coronel Rodrigues; Aluísio Neiva; João de Souza; Eduardo Vieira de Souza; Antônio Santos Figueiredo; General Antônio Rodrigues; Rua Carlos Gianelli; Rua Zeferino Reis; e Travessa Jorge Soares. Os veículos estacionados em desacordo com esta determinação estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A partir das 22h de segunda-feira (20) até o término dos desfiles, estarão suspensos ainda:

– o ponto de táxi existente na Praça Dr. Luiz Palmier e na Rua Eduardo Vieira de Souza;

– o ponto de carga e descarga existente na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as Ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues.

– o ponto de ônibus existente na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as Ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues.

Uma equipe de jurados vai avaliar a passagem de 14 agremiações integrantes do 'Supergrupo' | Foto: Palito do Porto

Desfiles:

O projeto reunirá 14 escolas de samba gonçalenses, que se apresentarão em dois dias de desfiles, celebrando a força do samba e a tradição carnavalesca da cidade, com apuração das notas marcada para o dia 23 de abril, no Parque RJ, no Boavista.

As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, com notas variando entre 9,0 e 10 pontos. O resultado do desfile também servirá para estruturar o modelo competitivo do carnaval gonçalense. Das 14 escolas participantes, sete irão compor o Grupo Especial e sete integrarão o Grupo de Acesso. A partir de 2027, o carnaval de São Gonçalo passará a contar oficialmente com dois grupos: Grupo Especial e Grupo de Acesso.

Ordem de desfiles e os horários de entrada das agremiações:

21 de abril (terça-feira):

17h- Desfile Aberto das Turmas de Fantasias

18h- Acadêmicos do Porto Novo

18h50- Mocidade Unidos do Marimbondo

19h40- São Gonçalo do Amarante

20h30- Unidos do Viradouro

21h20- Acadêmicos do Universo

22h- Unidos do Barro Vermelho

2250- Leões de São Gonçalo

23h40- Mocidade Independente do Boaçu

22 de abril (quarta-feira):

17h- Desfile Aberto das Turmas de Fantasias

18h- Imperatriz Leopoldinense

18h50- Pingo D’Água

19h40- Unidos de Neves

20h30- Império do Porto da Ponte

21h20- Alegria de Guaxindiba

22h- Recanto do Engenho

22h50- Unidos do Salgueiro de São Gonçalo

23h40- Caprichosos de São Gonçalo