Uerj abre inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2027

As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do Vestibular Uerj - Foto: Reprodução - Tomaz Silva/Agência Brasil

As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do Vestibular Uerj - Foto: Reprodução - Tomaz Silva/Agência Brasil

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu as inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2027. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de maio de 2026, exclusivamente pela internet. O Exame de Qualificação é a primeira etapa do processo seletivo da universidade e consiste em uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

A prova está prevista para o dia 7 de junho de 2026, e os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois exames de qualificação estarão aptos a participar do Exame Discursivo, fase final do vestibular.

Leia também:

Polícia Civil acaba com torneio ilegal de canto de pássaros silvestres na Baixada Fluminense

Niterói registra queda nos índices de violência em março e no 1º trimestre de 2026

Inscrições e taxa

As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do Vestibular Uerj. Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado no boleto bancário.

Etapas do vestibular

O Vestibular Estadual da Uerj é composto por duas fases:

- Exames de Qualificação: realizados em duas edições ao longo do ano, com provas objetivas;

- Exame Discursivo: destinado aos candidatos aprovados em pelo menos um dos exames anteriores, com redação e provas específicas conforme o curso escolhido.

Importância do exame

O Exame de Qualificação tem caráter eliminatório e classificatório, sendo fundamental para o ingresso em uma das universidades públicas mais tradicionais do país. A Uerj é reconhecida nacionalmente pela qualidade de ensino, pesquisa e extensão, além de seu pioneirismo em políticas de inclusão, como o sistema de cotas.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no portal oficial do vestibular.

Serviço

Processo seletivo: Vestibular Estadual Uerj 2027

Etapa: 1º Exame de Qualificação

Inscrições: até 6 de maio de 2026

Data da prova: 7 de junho de 2026

Local de inscrição: https://www.vestibular.uerj.br/?p=16750