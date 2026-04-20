Uerj abre inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2027
A prova está prevista para o dia 7 de junho de 2026
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu as inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2027. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de maio de 2026, exclusivamente pela internet. O Exame de Qualificação é a primeira etapa do processo seletivo da universidade e consiste em uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
A prova está prevista para o dia 7 de junho de 2026, e os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois exames de qualificação estarão aptos a participar do Exame Discursivo, fase final do vestibular.
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Inscrições e taxa
As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do Vestibular Uerj. Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado no boleto bancário.
Etapas do vestibular
O Vestibular Estadual da Uerj é composto por duas fases:
- Exames de Qualificação: realizados em duas edições ao longo do ano, com provas objetivas;
- Exame Discursivo: destinado aos candidatos aprovados em pelo menos um dos exames anteriores, com redação e provas específicas conforme o curso escolhido.
Importância do exame
O Exame de Qualificação tem caráter eliminatório e classificatório, sendo fundamental para o ingresso em uma das universidades públicas mais tradicionais do país. A Uerj é reconhecida nacionalmente pela qualidade de ensino, pesquisa e extensão, além de seu pioneirismo em políticas de inclusão, como o sistema de cotas.
Mais informações e o edital completo estão disponíveis no portal oficial do vestibular.
Serviço
Processo seletivo: Vestibular Estadual Uerj 2027
Etapa: 1º Exame de Qualificação
Inscrições: até 6 de maio de 2026
Data da prova: 7 de junho de 2026
Local de inscrição: https://www.vestibular.uerj.br/?p=16750