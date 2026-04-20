Niterói registra queda nos índices de violência em março e no 1º trimestre de 2026

Os dados têm como base os registros de ocorrência das delegacias e atividades operacionais do batalhão da cidade (12ºBPM) - Foto: Divulgação

Os dados têm como base os registros de ocorrência das delegacias e atividades operacionais do batalhão da cidade (12ºBPM) - Foto: Divulgação

O Observatório de Segurança de Niterói divulgou neste domingo (19) os indicadores de criminalidade na cidade em março de 2026 e o balanço do primeiro trimestre do ano. Os dados têm como base os registros de ocorrência das delegacias e atividades operacionais do batalhão da cidade (12ºBPM), e são uma prévia dos números oficiais que serão consolidados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

Houve uma redução significativa nos roubos de rua, que caíram de 137 em março de 2025 para 66 em março de 2026. Esse recuo de 51,82% representa o melhor índice para o mês desde o começo da série histórica, iniciada em 2003.

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No acumulado do primeiro trimestre de 2026, a redução foi de 46,08%, com 182 registros a menos.

Os roubos a transeuntes recuaram 50% no mês e 43,46% no trimestre. Já os roubos de celulares tiveram queda de 57,14% em março e de 50% nos três primeiros meses do ano.

“Niterói tem alcançado resultados extraordinários ao longo dos últimos dez anos. A partir do plano que estruturamos, o Pacto Niterói Contra a Violência, e de um conjunto consistente de investimentos ao longo desses anos, somado ao trabalho integrado das nossas instituições e forças de segurança, conseguimos uma redução expressiva dos indicadores de criminalidade”, comemorou o prefeito Rodrigo Neves.

No recorte de roubos de carga, Niterói registrou apenas três ocorrências em 2026, contra cinco registros em 2025, redução de 40% no primeiro trimestre. O resultado contrasta com o cenário de municípios vizinhos, como Itaboraí (+125%), São Gonçalo (+41,57%) e a capital fluminense (+34,74%). No consolidado estadual, houve alta de 16,47%.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que os resultados refletem uma atuação integrada e contínua das políticas de segurança.

“A segurança pública é transversal e envolve todas as áreas. Quando a gente investe em segurança e também em políticas preventivas, conseguimos avançar nesses índices. As forças de segurança podem contar com o apoio da Prefeitura, porque ninguém está sozinho nesse trabalho”, afirmou Rodrigo Neves.

Avanços na redução da violência e indicadores estruturais

Niterói está há quase cinco anos sem registro de policial morto em serviço. Também houve redução superior a 50% nos furtos de equipamentos de concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia, entre outubro de 2025 e março de 2026, comparado ao mesmo período do ano anterior, resultado de ações integradas como a Operação Asfixia. Outro dado relevante é a entrega voluntária de 103 armas desde junho de 2024.

Nos crimes contra a vida, o município não registra casos de lesão corporal seguida de morte desde agosto de 2025 e não teve registro de feminicídio desde fevereiro de 2025.

“Todas as forças de segurança aqui representadas podem contar com todo o aparato do município. A Prefeitura tem investido de forma contínua na segurança pública, no fortalecimento das instituições e também em políticas preventivas, para que o problema seja enfrentado antes mesmo de acontecer. A segurança pública é uma política transversal,quando trabalhamos de forma integrada, conseguimos avançar nos indicadores que temos observado em Niterói”, explicou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada, Felipe Ordacgy.

O secretário também destacou a continuidade dos investimentos estruturantes em segurança pública, como a implantação da Cidade da Polícia, que reunirá delegacias especializadas e reforçará a capacidade de investigação e repressão aos principais crimes no município.

Pacto Niterói Contra a Violência

Lançado em 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência estruturou a política municipal de segurança em cinco eixos: redução de mortes violentas, redução de roubos, proteção de jovens e crianças, redução da perturbação do sossego e melhoria da sensação de segurança.

Os indicadores mostram uma evolução consistente desde a implementação do programa. A taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes caiu de 46,1, em 2019, para 11,0 em 2025. Já os roubos, que chegaram a registrar picos próximos de 1.700 casos por 100 mil habitantes entre 2017 e 2018, recuaram para 331,3 em 2025, evidenciando uma redução expressiva ao longo do período.

“Os resultados que Niterói vem alcançando são fruto de uma construção coletiva, baseada em investimento tecnológico, inteligência e integração. O diferencial está no trabalho articulado de todas as forças de segurança, com planejamento integrado e o apoio permanente da Prefeitura. É essa combinação de estratégia, investimento e cooperação que faz a diferença na proteção da população e na redução dos índices de criminalidade na cidade”, analisou o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Na proteção de jovens e crianças, o total de mortes violentas caiu de 183, em 2018, para 70 em 2024, enquanto a participação de adolescentes nos casos recuou de 24% para 7%.

A percepção de segurança também avançou: o percentual de moradores que consideravam a cidade violenta caiu de 81,5%, em 2018, para 36,6% em 2025.

O município já prepara a segunda fase do programa Pacto Niterói Contra a Violência, que amplia o escopo das ações para novos eixos estratégicos, como enfrentamento ao recrutamento de jovens pelo crime organizado, combate à violência contra a mulher, redução da violência no trânsito e enfrentamento a crimes do cotidiano.

“Se conseguimos reduções significativas nesses indicadores, agora vamos olhar para novos desafios e outras prioridades estratégicas, sem abrir mão do que já conquistamos”, disse Chagas.