Caminhão-tanque tomba e explode na Dutra; motorista fica em estado grave

Um caminhão-tanque que transportava etanol tombou e explodiu na madrugada deste domingo (19), na descida da Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense. O acidente ocorreu na altura do km 228 da Rodovia Presidente Dutra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo levava mais de 40 mil litros de combustível. Após o tombamento, houve vazamento da carga e, em seguida, uma explosão que provocou um incêndio de grandes proporções.

O motorista foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Equipes dos quartéis de Campos Elíseos, Paracambi e Piraí atuaram no combate às chamas. Apesar do incêndio ter sido controlado, ainda havia risco de novas explosões por conta do combustível espalhado na pista.

Leia também:

Depósito usado pela marca de Virgínia é fechado pela vigilância sanitária

Idosa é agredida após cantar louvor no Rio e caso levanta alerta sobre violência





Por causa do acidente, a pista no sentido Rio foi totalmente interditada durante a manhã, causando retenções de cerca de 10 quilômetros. No sentido São Paulo, o trânsito foi desviado e passou a operar em mão dupla. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.