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Idosa é agredida após cantar louvor no Rio e caso levanta alerta sobre violência

O caso aconteceu na última quinta-feira (16) no bairro do Catete

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de abril de 2026 - 20:04
Fátima Candeias, de 62 anos, registrou ocorrência
Fátima Candeias, de 62 anos, registrou ocorrência -

A idosa Fátima Candeias, de 62 anos, foi vítima de agressão enquanto cantava louvores em via pública no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última quinta-feira (16) e gerou revolta entre moradores e nas redes sociais.

Segundo relato da vítima, a confusão começou após um homem se incomodar com o som durante a apresentação. De acordo com Fátima, o suspeito chegou a acionar agentes, mas nenhuma irregularidade foi constatada no local.

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Mesmo após o primeiro momento de tensão, o homem teria retornado e iniciado uma nova discussão. Durante o desentendimento, ele segurou o braço da idosa e a agrediu com um soco no rosto.

Com o impacto, Fátima ficou ferida na região dos olhos e precisou de atendimento médico.

O crime foi registrado na 9ª DP como lesão corporal. Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, após o atendimento médico, a vítima passou por exame de corpo de delito. O autor já foi ouvido e o caso encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

O episódio reacende o debate sobre a violência em espaços públicos e levanta preocupações quanto à segurança, especialmente envolvendo idosos.

Tags:

agressão idosa Direitos dos Idosos

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