Idosa é agredida após cantar louvor no Rio e caso levanta alerta sobre violência

A idosa Fátima Candeias, de 62 anos, foi vítima de agressão enquanto cantava louvores em via pública no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última quinta-feira (16) e gerou revolta entre moradores e nas redes sociais.

Segundo relato da vítima, a confusão começou após um homem se incomodar com o som durante a apresentação. De acordo com Fátima, o suspeito chegou a acionar agentes, mas nenhuma irregularidade foi constatada no local.

Leia também:

Pré-vestibular gratuito da Biblioteca A Casa Amarela abre 60 vagas com bolsa-auxílio no Rio

Maricá seleciona cantores do município para festival de música gospel



Mesmo após o primeiro momento de tensão, o homem teria retornado e iniciado uma nova discussão. Durante o desentendimento, ele segurou o braço da idosa e a agrediu com um soco no rosto.

Com o impacto, Fátima ficou ferida na região dos olhos e precisou de atendimento médico.

O crime foi registrado na 9ª DP como lesão corporal. Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, após o atendimento médico, a vítima passou por exame de corpo de delito. O autor já foi ouvido e o caso encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

O episódio reacende o debate sobre a violência em espaços públicos e levanta preocupações quanto à segurança, especialmente envolvendo idosos.