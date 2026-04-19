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Depósito usado pela marca de Virgínia é fechado pela vigilância sanitária

O imóvel usado como centro de distribuição da WePink não tinha as licenças necessárias para operar

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de abril de 2026 - 12:50
Centro de Distribuição da WePink é interditado por falta de alvarás
Centro de Distribuição da WePink é interditado por falta de alvarás -

Um depósito que era utilizado como centro de distribuição da WePink, marca de cosméticos da influenciadora Virgínia Fonseca, foi interditado pela vigilância sanitária na cidade de Anápolis (GO), na última sexta-feira (17).

O depósito era usado para armazenar e distribuir cosméticos, produtos de higiene pessoal e suplementos alimentares.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, o estabelecimento funcionava de maneira irregular devido a ausência de alvará de funcionamento, alvará sanitário, certificado do Corpo de Bombeiros e autorização de funcionamento de empresa (AFE), documento obrigatório emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o armazenamento e distribuição desse tipo de produto.

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Além disso, as autoridades informaram que encontraram condições inadequadas para o armazenamento dos produtos, como sujeira e presença de mofo, o que é um risco a saúde pública.

O centro de distribuição foi interditado e um processo administrativo foi instaurado. 

Em nota, a assessoria jurídica da WePink informou que o centro pertence e é operado pela TP Distribuições "que atua de maneira independente e tem responsabilidade integral pela gestão do local".

A marca ainda ressaltou que o centro de distribuição é "destinado exclusivamente ao armazenamento e envio de mercadorias, excluindo qualquer tipo de fabricação no local. A produção da marca é feita por fábricas terceirizadas com indústrias e licenças próprias."

Tags:

Virgina Fonseca wepink

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