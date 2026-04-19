Depósito usado pela marca de Virgínia é fechado pela vigilância sanitária

Centro de Distribuição da WePink é interditado por falta de alvarás - Foto: Divulgação/WePink

Centro de Distribuição da WePink é interditado por falta de alvarás - Foto: Divulgação/WePink

Um depósito que era utilizado como centro de distribuição da WePink, marca de cosméticos da influenciadora Virgínia Fonseca, foi interditado pela vigilância sanitária na cidade de Anápolis (GO), na última sexta-feira (17).

O depósito era usado para armazenar e distribuir cosméticos, produtos de higiene pessoal e suplementos alimentares.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, o estabelecimento funcionava de maneira irregular devido a ausência de alvará de funcionamento, alvará sanitário, certificado do Corpo de Bombeiros e autorização de funcionamento de empresa (AFE), documento obrigatório emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o armazenamento e distribuição desse tipo de produto.

Leia também:

Botafogo atropela Chapecoense e vence por 4 á 1 na Arena Condá, em Santa Catarina



Fiscais encontram mais de 350 kg de alimentos impróprios para consumo em padaria no Rio



Além disso, as autoridades informaram que encontraram condições inadequadas para o armazenamento dos produtos, como sujeira e presença de mofo, o que é um risco a saúde pública.

O centro de distribuição foi interditado e um processo administrativo foi instaurado.

Em nota, a assessoria jurídica da WePink informou que o centro pertence e é operado pela TP Distribuições "que atua de maneira independente e tem responsabilidade integral pela gestão do local".

A marca ainda ressaltou que o centro de distribuição é "destinado exclusivamente ao armazenamento e envio de mercadorias, excluindo qualquer tipo de fabricação no local. A produção da marca é feita por fábricas terceirizadas com indústrias e licenças próprias."