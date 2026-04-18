Mulher que chegou a perder casas por dividas de jogo se separa: 'Ele não aguentava mais'

Assíria Macêdo, de 29 anos, está em busca de emprego para quitar dívidas que contraiu por vício em jogos online - Foto: Reprodução/Instagram

Assíria Macêdo, de 29 anos, está em busca de emprego para quitar dívidas que contraiu por vício em jogos online - Foto: Reprodução/Instagram

Assíria Macêdo, de 29 anos, moradora de Fortaleza, chegou a perder duas casas por conta do vício em jogos online, e agora ela se separou do marido devido uma dívida de R$ 50 mil que ela adquiriu em plataformas como o ''Jogo do Tigrinho".

"Hoje em dia, a gente está separado por conta das dívidas. Ele não aguenta mais (o relacionamento) e eu entendo, porque ele foi a pessoa que mais lutou por mim", falou Assíria em um vídeo publicado na rede social.

Segundo a jovem, o ex-marido tentou ajudá-la a pagar as dividas mas acabou se prejudicando por conta do vício dela. Assim como os pais de Assíria, que eram donos de imóveis mas tiveram vendê-los para tentar quitar os débitos da filha.

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"Meu esposo fez de tudo para ajudar e pagar as dívidas, mas acabou se afundando também, pois eu não falava a verdade e acabava jogando de novo".

O relato da jovem serviu como um alerta mas também como um pedido de ajuda. O vídeo já alcançou mais de 200 mil visualizações.

"Eu estou muito arrependida de todas as escolhas que eu fiz. O primeiro passo é o reconhecimento. Hoje eu reconheço que estou doente, mas antes eu não reconheci, nunca assumi, nunca aceitei ser viciada ou ser doente. Só eu sei o que eu faço para poder ficar bem e não consigo. Esse é meu último pedido de socorro e eu espero ser ajudada”, falou a mulher.

Após a repercussão do vídeo, Assíria conseguiu um acompanhamento psicológico gratuito e segue em busca de juntar a quantia necessária para quitar o que deve.