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Mulher que chegou a perder casas por dividas de jogo se separa: 'Ele não aguentava mais'

Assíria Macêdo adquiriu uma série de dividas por conta de plataformas como o 'Jogo do Tigrinho'

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de abril de 2026 - 13:06
Assíria Macêdo, de 29 anos, está em busca de emprego para quitar dívidas que contraiu por vício em jogos online
Assíria Macêdo, de 29 anos, está em busca de emprego para quitar dívidas que contraiu por vício em jogos online -

Assíria Macêdo, de 29 anos, moradora de Fortaleza, chegou a perder duas casas por conta do vício em jogos online, e agora ela se separou do marido devido uma dívida de R$ 50 mil que ela adquiriu em plataformas como o ''Jogo do Tigrinho".

"Hoje em dia, a gente está separado por conta das dívidas. Ele não aguenta mais (o relacionamento) e eu entendo, porque ele foi a pessoa que mais lutou por mim", falou Assíria em um vídeo publicado na rede social.

Segundo a jovem, o ex-marido tentou ajudá-la a pagar as dividas mas acabou se prejudicando por conta do vício dela. Assim como os pais de Assíria, que eram donos de imóveis mas tiveram vendê-los para tentar quitar os débitos da filha.

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"Meu esposo fez de tudo para ajudar e pagar as dívidas, mas acabou se afundando também, pois eu não falava a verdade e acabava jogando de novo".

O relato da jovem serviu como um alerta mas também como um pedido de ajuda. O vídeo já alcançou mais de 200 mil visualizações.

"Eu estou muito arrependida de todas as escolhas que eu fiz. O primeiro passo é o reconhecimento. Hoje eu reconheço que estou doente, mas antes eu não reconheci, nunca assumi, nunca aceitei ser viciada ou ser doente. Só eu sei o que eu faço para poder ficar bem e não consigo. Esse é meu último pedido de socorro e eu espero ser ajudada”, falou a mulher.

Após a repercussão do vídeo, Assíria conseguiu um acompanhamento psicológico gratuito e segue em busca de juntar a quantia necessária para quitar o que deve.

Tags:

“Jogo do Tigrinho” divida

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