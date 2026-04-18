Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,9815 | Euro R$ 5,8782
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Jogador do Botafogo é alvo de ataques homofóbicos após foto com piercing no umbigo

Caso ocorreu após Alexander Barboza postar uma foto ao lado de Cristian Medina

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de abril de 2026 - 11:16
Cristian Medina
Cristian Medina -

O meio-campista argentino Cristian Medina, do Botafogo, se tornou alvo de uma série de comentários homofóbicos nas redes sociais após a vitória do clube sobre o Racing, na Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (15).

Os ataques aconteceram após o zagueiro Alexander Barboza publicar um stories ao lado de Medina dentro do vestiário.

Na foto é possível ver que o argentino usa um piercing no umbigo, o que foi suficiente para que alguns torcedores iniciassem uma série de comentários preconceituosos e questionamentos sobre a sexualidade do atleta.

Leia também:

Morre integrante da União de Maricá atropelado por carro alegórico no carnaval

Bandas ‘em alta na cena’ de Niterói, Paraná e Rio se encontram em Botafogo neste sábado (18)

Entre as publicações, usuários reproduziram falas discriminatórias como “Medina ou menina?”. Em outro comentário, um perfil afirmou: “Tem coisas que são feitas só pras mulheres mesmo e piercing na barriga é uma delas”. Já outro internauta escreveu, em tom irônico: “Deixa a menina ser feliz gente, que isso”.

O caso escancara mais uma vez a homofobia no futebol, um ambiente muitas vezes marcado por preconceito e resistência a diversidade. Mesmo com mudanças na sociedade em outras áreas, o esporte segue com dificuldade de lidar com expressões individuais que fogem do padrão considerado como "masculino".

Foto que fez Medina sofrer ataques homofóbicos na rede social
Foto que fez Medina sofrer ataques homofóbicos na rede social |  Foto: Reprodução/Instagram

Tags:

botafogo homofobia Rede Social

Matérias Relacionadas