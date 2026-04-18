Jogador do Botafogo é alvo de ataques homofóbicos após foto com piercing no umbigo

O meio-campista argentino Cristian Medina, do Botafogo, se tornou alvo de uma série de comentários homofóbicos nas redes sociais após a vitória do clube sobre o Racing, na Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (15).

Os ataques aconteceram após o zagueiro Alexander Barboza publicar um stories ao lado de Medina dentro do vestiário.

Na foto é possível ver que o argentino usa um piercing no umbigo, o que foi suficiente para que alguns torcedores iniciassem uma série de comentários preconceituosos e questionamentos sobre a sexualidade do atleta.

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Entre as publicações, usuários reproduziram falas discriminatórias como “Medina ou menina?”. Em outro comentário, um perfil afirmou: “Tem coisas que são feitas só pras mulheres mesmo e piercing na barriga é uma delas”. Já outro internauta escreveu, em tom irônico: “Deixa a menina ser feliz gente, que isso”.

O caso escancara mais uma vez a homofobia no futebol, um ambiente muitas vezes marcado por preconceito e resistência a diversidade. Mesmo com mudanças na sociedade em outras áreas, o esporte segue com dificuldade de lidar com expressões individuais que fogem do padrão considerado como "masculino".