Bandas ‘em alta na cena’ de Niterói, Paraná e Rio se encontram em Botafogo neste sábado (18)

A procura por identidade, pertencimento e novos ares tem permeado a juventude carioca. No Rio de Janeiro, Niterói e adjacentes, o cenário de música independente tem tido um crescimento, um grupo de artistas vem procurando o seu lugar,e chamado a atenção de públicos e artistas de outras regiões.

No último sábado (11), por exemplo, no Bar Gentalha, na Praça da Cantareira no centro de Niterói, o 'Festival Ácido Gato' reuniu mais de 200 pessoas para presenciar esse momento, com cinco bandas independentes, com 3 niteroienses, uma da capital carioca e uma de São Paulo.

Para este sábado (18), a movimentação continua. Direto de Curitiba, a banda Juia chega ao Rio de Janeiro, no Estúdio Hanoi (Rua Paulo Barreto, 16), pela primeira vez para animar o fim de semana de Botafogo, ao lado da banda niteroiense Barbudos Malaios e a novata da cena carioca, Randevu, além da exposição da artista Rosa Moraes Sokon. A produção do evento é da Poser Concert em parceria com o coletivo Acido Gato, de Niterói.

O evento começa às 17h e vai até às 21h. Os ingressos estão disponíveis, por meio da plataforma Shotgun.

Bandas

A banda Juia, começou de um projeto solo de Julia Skonieczny, que em 2025 se reuniu com dengocore, Matheus Who, Schumacher, Annushka e Monki Jojo para formar a banda completa. Em dezembro do mesmo ano, lançaram o primeiro álbum, "dois trabalhos", que se aproveita da união dos artistas pra trazer uma salada musical de diversos gêneros dentre o indie pop, rock e a psicodelia, além de brincar com o inglês e o português.

A Barbudos Malaios é a psicodelia niteroiense em seu mais puro estado, misturada a influência do indie e do rock para trazer um som que te leva a outros lugares dentro da sua mente, além de te fazer dançar. A banda é formada por Sergio Praxedes, Lucas Corrêa e Alfred Engelbart. Para conhecer mais do trabalho da banda, o EP "Ponta Vertigem" está disponível nas plataformas de streaming.

É a primeira vez da Randevu em cima de palco. formada em 2025, Paulo Vitor Barreiros, Diego Ayer, Guilherme Follador e Johnny Rebello se juntaram para trazer um som com influências do pop, funk rock e o rock alternativo/indie nacional.