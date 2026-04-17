Morre integrante da União de Maricá atropelado por carro alegórico no carnaval

Morreu nesta sexta-feira (17), o integrante da escola de samba União de Maricá que foi atropelado pelo carro alegórico da própria agremiação durante o desfile no carnaval desse ano. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Itamar de Oliveira, de 65 anos, sofreu esmagamento e fraturas expostas nas pernas. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde chegou a passar por procedimentos e teve uma das pernas amputadas.

O acidente aconteceu há dois meses, no desfile da Série Ouro. Enquanto as últimas alas se apresentavam, integrantes da escola de samba empurravam a última alegoria, que saiu do eixo e bateu na lateral direita da pista, bem no meio do portão de encerramento atingindo três pessoas.

Leia também:

Policial Rodoviário Federal salva criança engasgada com pedaço de pizza em Itaboraí



Ministro Gilmar Mendes restabelece prisão preventiva de Monique Medeiros



Além de Itamar, as outras duas pessoas atingidas tiveram apenas ferimentos leves. Antes mesmo do atropelamento, a agremiação já passava por problemas durante o desfile, com uma alegoria tendo um princípio de incêndio e uma grande cortina de fumaça podendo ser vista de diferentes pontos do Sambódromo.