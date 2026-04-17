Acidente com incêndio fecha as quatro faixas da Ponte Rio-Niterói no sentido Niterói

Os motoristas que trafegam em direção a Niterói encontram todas as faixas de rolamento bloqueadas para a circulação de veículos - Foto: Reprodução - EcoPonte

Os motoristas que trafegam em direção a Niterói encontram todas as faixas de rolamento bloqueadas para a circulação de veículos - Foto: Reprodução - EcoPonte

A Ponte Rio-Niterói está com o tráfego totalmente interrompido no sentido Niterói durante a tarde desta sexta-feira (17). O motivo do fechamento é reflexo de um acidente seguido de incêndio que atingiu a rodovia. As chamas iniciaram após uma colisão, mobilizando o atendimento de emergência para o combate ao fogo no trecho afetado.

O ponto exato do incidente é a descida do Vão Central. Os motoristas que trafegam em direção a Niterói encontram todas as faixas de rolamento bloqueadas para a circulação de veículos.

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A interrupção completa teve início às 12h40. Desde este horário, a passagem de carros no sentido Niterói permanece suspensa em função do incêndio e do acidente registrado.

O trânsito foi totalmente impactado pelo fechamento obrigatório das pistas para o controle da situação.