Apresentação musical de sombras e bonecos chega a Niterói no próximo fim de semana (25)

Peça 'Assombros' será apresentada nos dias 25 e 26 de abril no teatro GayLussac - Foto: Divulgação

Peça 'Assombros' será apresentada nos dias 25 e 26 de abril no teatro GayLussac - Foto: Divulgação

Em uma viagem poética pela vida, Vita enfrenta e descobre seus medos desde o aconchego do útero até a maturidade. A cada fase, novas formas de assombros surgem como criaturas imaginárias, lendas do folclore, monstros invisíveis e desafios reais.

Entre bonecos, sombras e músicas, "Assombros" envolve crianças e adultos, mostrando que por trás de cada medo pode haver um encanto.

O Coletivo Paraíso Cênico, criado em 2019, é formado pelas artistas e educadoras Marcia, Priscilla e Sabrina Paraíso. O grupo se dedica à criação e pesquisa em teatro, explorando linguagens como o teatro físico, o teatro de sombras, o teatro de bonecos, o teatro musical, a música e a narrativa poética.

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Com foco em processos colaborativos, o coletivo desenvolve espetáculos e ações formativas que atravessam temas sensíveis, imaginários e humanos, dialogando com diferentes públicos. Entre seus trabalhos autorais estão 'Entre Nuvens e Ladrilhos', 'Planeta Filha', 'Bordando Sombras' e 'Assombros'.

O coletivo também participou do 16° Festival Internacional de Teatro de Sombras e do Seminário Internacional de Teatro de Sombras, ampliando sua pesquisa e troca com artistas da área.

Suas criações buscam unir estética, emoção e reflexão, valorizando o fazer artesanal e a potência do encontro entre artistas e espectadores. Este espetáculo foi contemplado na chamada pública para teatro e circo da Prefeitura Municipal de Niterói, Secretaria das Culturas de Niterói.

SERVIÇO

Local: Teatro GayLussac

Rua Cel. João Brandão, n° 87 – São Francisco - Niterói

Data: 25 e 26 de abril, sábado e domingo, às 18h

Duração: 55min.

Classificação etária: LIVRE

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25 (meia entrada – estudantes, idosos, professores)

Vendas: https://www.sympla.com.br

Peça 'Assombros' será apresentada nos dias 25 e 26 de abril no teatro GayLussac | Foto: Divulgação

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia: Coletivo Paraíso Cênico

Direção Cênica: Marcello Caridade e Sabrina Paraíso

Direção de arte: Sabrina Paraíso

Elenco: Camila Swan, Marcia Paraíso, Priscilla Paraíso e Sabrina Paraíso

Trilha sonora original e direção musical: Priscilla Paraíso

Iluminação e operação de luz: Raphael Cesar Grampola

Bonecas Vita – Criação e Confecção: Leo Cardoso

Figurinos e Visagismo: Camilla Swan

Criação de bonecos, sombras, adereços e cenografia: Marcia Paraíso

Assistente de confecção e operação de áudio: Katia Khomenko

Fotos e vídeos: João Carlos Rocha

Programação visual e mídias sociais: Letícia Rocha

Divulgação: Coletivo Paraíso Cênico

Direção de produção: Pedro Lobo

Realização: Coletivo Paraíso Cênico