Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, assume novo relacionamento três meses após a morte da influenciadora

Viúvo de Isabel Veloso, Lucas Borbas, iniciou um novo relacionamento após três meses da morte da influenciadora por complicações do linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático. O rapaz publicou nas redes sociais, uma foto de uma mulher com Arthur, de 1 ano, filho dele com Isabel.

Nos stories, Lucas disse "Sim... estou me permitindo, e tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o Tutu feliz tem me deixado feliz".

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A notícia gerou uma onda de críticas em suas redes sociais “Já defendi muito ele, mas agora já é demais. Não tem argumento pra essa atitude. Menos de 90 dias", disse uma internauta. "Perdendo uma seguidora. Desrespeito total. Não pelo tempo, não por publicar, mas as falas que você tinha não condiz com o que está fazendo agora", comentou outra.

Com a repercussão, o viúvo de Isabel rebateu os comentários negativos. "Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe prazo universal para o luto. Há quem leve anos. Há quem precise de meses. E há quem comece a viver esse luto muito antes da despedida final...como foi comigo".

O influenciador ainda garantiu que esteve presente em todos os momentos durante o tratamento de Isabel que honrou a mulher até o último momento.