Três presos e material entorpecente apreendido na Ilha da Conceição, em Niterói
Suspeitos foram encaminhados para a 76ª DP
Uma equipe do 12° Batalhão da Polícia Militar (BPM), prendeu três suspeitos e centenas de materiais entorpecentes em uma ação policial contra o tráfico de drogas na Rua Mário Neves, no bairro Ilha da Conceição, em Niterói, na manhã desta quinta-feira (14).
Segundo a PM, foram feitas uma séria de denúncias de que pessoas relacionadas ao tráfico estariam ameaçando moradores da região, além da venda de entorpecentes. Ao chegar no local da denúncia, a equipe encontrou com quatro suspeitos supostamente traficando.
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Quando perceberam a presença dos policias, um dos traficantes fugiu para a região de mata, enquanto os outros três foram presos. Durante a ação, foram apreendidos 173 pedras de crack, 63 trouxinhas de maconha, 57 pinos de cocaína, 3 celulares, 2 rádios e R$ 42 reais em espécie.
Após a apreensão a equipe encaminhou os suspeitos e o material apreendido para a 76ª DP para registro.