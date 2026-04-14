Idosa morre após muro desabar durante perseguição policial em Itaboraí

Uma idosa de 90 anos morreu na tarde de segunda-feira (13), no bairro Santo Antônio, em Itaboraí, depois de ser atingida pelos destroços de um muro que desabou durante uma perseguição policial. O acidente envolveu um carro ligado ao tráfico de drogas, cujo condutor tentava fugir de uma abordagem da Polícia Militar.

A ação começou após denúncias sobre um veículo suspeito de atuar na distribuição de entorpecentes na região. Ao localizá-lo, os policiais iniciaram o acompanhamento, mas o motorista não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, colocando moradores em perigo. Durante o trajeto, os ocupantes ainda jogaram sacos com drogas pela janela.

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A perseguição chegou ao fim na Rua 31, quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um muro. Com o impacto, a estrutura caiu e atingiu a idosa, que estava próxima. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Após a colisão, o condutor tentou fugir a pé, mas foi detido. Dentro do carro, os policiais encontraram cerca de 280 gramas de crack, 99 gramas de cocaína, dinheiro e dois celulares. O jovem, de 18 anos, admitiu participação no tráfico.

Uma adolescente de 16 anos que também estava no veículo ficou ferida, foi levada ao hospital e liberada após prestar depoimento com acompanhamento de um responsável.

O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) e encaminhado à 73ª DP (Neves), em São Gonçalo. O suspeito permanece preso.