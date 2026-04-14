Faltando menos de uma semana para desfiles oficiais em SG, escolas de samba da cidade promovem encontro

Encontro de bandeiras entre a São Gonçalo do Amarante e a Caprichosos, na quandra da Unidos do Mutuapira foi um sucesso e aconteceu no último domingo - Foto: Dovulgação

Encontro de bandeiras entre a São Gonçalo do Amarante e a Caprichosos, na quandra da Unidos do Mutuapira foi um sucesso e aconteceu no último domingo - Foto: Dovulgação

Faltando menos de sete dias para o Carnaval da Retomada em São Gonçalo, duas escolas de samba da cidade e participantes desse evento fizeram uma grande festa no último fim de semana. A Associação Recreativa São Gonçalo do Amarante e o Grêmio Recreativo Caprichosos realizaram evento conjunto, no dia 12, na quadra da escola de samba Unidos do Mutuapira, com muito samba no pé, em clima de confraternização.

A festa foi realizada para a coroação oficial da rainha de bateria da Caprichosos, Kassiane Pereira Maciel dos Santos Silva. Essa escola vai homenagear o ex-presidente da Porto da Pedra, Uberlan Jorge Oliveira, que dirigiu o 'Tigre' de SG entre os anos de 2002 e 2010, e morreu em abril de 2025, de causas naturais, em SG, onde morava. A ex-mulher de Uberlan, Sônia Oliveira, a filha, Isabele, e o sobrinho dele, Hugo Júnior, ex-presidente da Liga-RJ, estiveram no evento.

Carnaval da Retomada - O projeto reunirá 14 escolas de samba da cidade, integrantes do chamado 'Supergrupo', que se apresentarão em dois dias de desfiles, nos dias 21 e 22, no Centro de são Gonçalo. A apuração está marcada para o dia 23, no Parque-RJ, no Boavista.

Carnaval 2028 - A colocação das escolas será determinante, então, para a formação de dois grupos para o Carnaval de 2028. Sete escolas formarão o Grupo Especial e sete integrarão o Grupo de Acesso, fortalecendo o modelo competitivo que será consolidado a partir de 2027, com a criação oficial dos grupos Especial e Ouro.

Mais do que uma competição, o Carnaval da Retomada representa a valorização da cultura popular e o resgate de uma das mais importantes tradições do município. As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, com notas que variam entre 9 e 10 pontos.

Segmentos das agremiações e personalidade do Carnaval de SG marcaram presença | Foto: Divulgação

"Estou acreditando muito nesse evento, o pessoal está trabalhando bastante na Liga-SG. Os meninos, o presidente Pitty de Menezes, o vice-presidente Vinicius Chocolate, o diretor financeiro, Thiago Daneil... Eu estou acreditando que será um retorno triunfal, eu acho que tem tudo para dar certo, como sambista e como gonsalense", afirmou o apresentador Palito do Porto, e ex-intérprete de grandes escolas do RJ, como a Porto da Pedra, Acadêmicos do Cubango e Unidos do Valéria.