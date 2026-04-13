Governo do Estado divulga mais de 2,5 mil oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e Jovem Aprendiz - Foto: Reprodução/Governo do Estado do Maranhão

Governo do Estado divulga mais de 2,5 mil oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e Jovem Aprendiz - Foto: Reprodução/Governo do Estado do Maranhão

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulga esta semana 2.528 oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 823 vagas formais. Para quem busca estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há um total de 1.705 vagas: 189 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.516 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, estão concentradas 74,2% das vagas: são 611 chances de trabalho, sendo 101 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades como ajudante de padeiro, armazenista, auxiliar de orientação pedagógica, auxiliar de escritório e auxiliar de logística, com salários que variam de um a dois (R$ 1.621 a R$ 3.242). Também se destacam vagas com maiores faixas salariais, como as de encarregado de obras, com remuneração de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484), além de oportunidades para serralheiro, pedreiro, bombeiro hidráulico e motorista de caminhão pipa, com salários entre dois e três (R$ 3.242 a R$ 4.863).

Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 154 oportunidades com salário médio de R$ 3.242 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já na Serra, a captação de vagas reuniu 59 posições em Teresópolis, como as de auxiliar financeiro, auxiliar operacional de logística, churrasqueiro e supervisor de vendas. A remuneração varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 A R$ 3.242) e possui diferentes níveis de escolaridade.

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De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Rio, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (54%) e Comércio (46%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (31,2%), oferece até dois salários mínimos (65,5%) e exige experiência anterior (78,9%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria com as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 189 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 1.516 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para Jovem Aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.