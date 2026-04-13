Prorrogadas as inscrições do programa Jovem Aprendiz dos Correios 2026

Até o momento, mais de 54 mil candidatos se cadastraram para concorrer às vagas do programa - Foto: Divulgação/Correios

Até o momento, mais de 54 mil candidatos se cadastraram para concorrer às vagas do programa - Foto: Divulgação/Correios

Para permitir que mais jovens tenham uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, os Correios prorrogaram as inscrições do Programa Jovem Aprendiz 2026. Agora, quem quiser participar, pode se inscrever até o dia 22 de abril de 2026.

Podem se candidatar jovens de 14 a 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio ou que já tenham concluído o ensino médio.

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Candidatos menores de 18 anos devem ser inscritos por seu responsável legal, que deve se cadastrar no site dos Correios. Após esse cadastro, ele poderá realizar a inscrição do seu filho/tutelado no processo seletivo. Jovens maiores de idade ou emancipados podem se inscrever diretamente, utilizando seus próprios dados, sem a necessidade de cadastro por responsável. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site dos Correios.

O edital de 2026 prevê um total de 548 vagas para todos os estados, sendo que 10% são destinadas a pessoas com deficiência; 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos; 3% para indígenas; e 2% para quilombolas. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados no formulário eletrônico de inscrição, com prioridade para jovens em situação de vulnerabilidade social. A pontuação e as demais regras estão detalhadas no edital.

Até o momento, mais de 54 mil candidatos se cadastraram para concorrer às vagas do programa.

Os jovens selecionados cumprirão jornada semanal de 20h e receberão o salário-mínimo-hora, conforme o piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Desde 2011, dezenas de milhares de jovens tiveram a oportunidade de ter sua primeira experiência profissional na maior empresa pública do país, com a vivência prática aliada a arcabouço teórico na forma de capacitação oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Mais de uma década de comprometimento da empresa com a sociedade, materializando o objetivo de conectar pessoas com o olhar para o futuro.

Para mais informações, acesse o site dos Correios.