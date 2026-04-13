Duas pessoas ficam feridas após carro capotar na Região Oceânica de Niterói

Um homem e uma mulher ficaram feridos após um carro capotar na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na noite deste domingo (12).

O capotamento ocorreu no interior de um posto de combustíveis, em frente ao 4º GMAR (Grupamento Marítimo). Testemunhas contaram que o veículo acabou capotando na calçada do estabelecimento, surpreendendo os funcionários e quem passava pelo local.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 23h08. As vítimas, que não foram identificadas, foram classificadas como ferimentos leves. Não há maiores informações atualizadas sobre o estado de saúde deles ou sobre a dinâmica do acidente.

