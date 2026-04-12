Thiago Gagliasso ironiza Bruno Gagliasso e expõe racha familiar: "Vira homem, rapaz”

O deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Thiago Gagliasso (PL), publicou um vídeo nas redes sociais em que critica o irmão, o ator Bruno Gagliasso, com quem não mantém contato há anos. A reação ocorreu após o artista divulgar uma foto ao lado do presidente Lula e da primeira-dama Janja.



Na primeira publicação, Thiago afirmou que o irmão vive “no país das maravilhas”. “Esse ano ele conseguiu piorar porque ainda tem a Janja (na foto). Depois de quatro anos de desgoverno Lula, teve coragem de tirar essa foto. Será que ele deve ter ido lá para cobrar ou para divulgar o filme que ele está fazendo?”, comentou.

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Logo depois, ele ainda sugere que Bruno utilizou verbas públicas para financiar o filme. “A gente sabe que não existe petista nenhum de graça, esse beijinho (na mão de Lula), na verdade, foi para comemorar, para fazer a sessão pipoca do filme ‘Por um Fio', que foi captado através do seu dinheiro”.

O ator não respondeu às provocações do irmão. Contudo, Thiago postou um segundo vídeo revelando que Bruno teria reclamado da exposição para a mãe.

“Mamãe, o Thiago me expôs na internet. Por favor, mamãe, manda ele apagar o vídeo”, debochou. “Você está velho para isso, cara. Bruno, relaxa, você tira foto com Lula e quer apoio? Para de reclamar com a minha mãe. Vira homem, rapaz”, disse.