Desfile de animais para adoção acontece no São Gonçalo Shopping neste domingo

Em parceria com a Fórmula Natural, a marca distribuirá brindes - Foto: Divulgação

Em parceria com a Fórmula Natural, a marca distribuirá brindes - Foto: Divulgação

O projeto Leve Um Anjo Para Casa realizará um desfile com animais resgatados das ruas que estão disponíveis para adoção neste domingo (12), no segundo andar do São Gonçalo Shopping, das 13h às 16h. Para incentivar o ato de adoção, os cinco primeiros animais adotados receberão a vacina V10.

Participarão do desfile aproximadamente 20 cães, entre adolescentes, adultos e idosos. Para que esses animais tenham mais chances de conseguir um lar, não haverá filhotes para adoção neste evento; entretanto, eles estarão disponíveis na campanha de maio.

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As cinco primeiras pessoas que adotarem cães e gatos receberão como brinde a aplicação da vacina V10 nos novos integrantes da família. A aplicação do imunizante será de responsabilidade do Dr. Rhamon Nunes, veterinário do projeto Leve Um Anjo Para Casa.

Além disso, a ração Fórmula Natural distribuirá brindes, e ainda haverá sorteio de 10 exemplares do livro A Magia da Adoção, autografados pela autora.

Serviço:

Desfile de cães e gatos destinados à adoção.

Local: 2º piso do São Gonçalo Shopping

Dia: Domingo 12/04

Horário: Das 13h às 16h