Astronautas da Artemis 2 voltam da lua a caminho do pouso na terra

Os astronautas da missão Artemis II vão retornar à Terra nesta sexta-feira (10) por volta de 21h de Brasília. No caminho de volta para casa, eles fizeram nesta quinta-feira (9) um primeiro balanço da viagem à Lua.

A ficha sobre a importância da missão Artemis II ainda está caindo para o astronauta Victor Glover: “Ainda nem comecei a processar tudo que passamos e ainda temos dois dias pela frente. Estar a bordo de uma bola de fogo na entrada de volta à atmosfera terrestre também é algo muito profundo”.

O comandante Reid Wiseman lembrou que a visão mais impressionante foi quando a Terra desapareceu atrás da Lua: “Foi um grande presente. Ainda temos muito o que refletir e só então teremos a dimensão de tudo que passamos”.

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A partir de agora, o foco dos astronautas é preparar a nave para a volta à Terra. É o segundo momento mais crítico da missão - atrás apenas do lançamento. Ainda mais depois que o escudo que protege a cápsula do calor intenso da atmosfera sofreu danos durante a missão Artemis I, em 2022.

Os engenheiros da Nasa mudaram o ângulo da reentrada para garantir que a nave vai se expor por apenas 1,5 minuto à temperatura extrema. A Orion vai entrar na atmosfera a uma velocidade de 38 mil km/h. Do lado de fora, a temperatura pode chegar a 2.800ºC por causa do atrito. O astrofísico da Universidade do Texas Marc Hairston explica que o escudo deve ser eficaz para proteger os astronautas: