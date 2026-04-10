De São Gonçalo para o mundo, a luta de uma mãe para salvar o filho de apenas 2 anos e curá-lo de doença rara no figado

Levi tem aenas dis anos e para que se mantenha vivo, precisa de um transplante de fígado o mais rápido possível - Foto: Divulgação/acervo familiar

Levi tem aenas dis anos e para que se mantenha vivo, precisa de um transplante de fígado o mais rápido possível - Foto: Divulgação/acervo familiar

Uma autêntica corrente de solidariedade mobiliza a humilde família Moura, que veio do Piauí, no Nordeste Brasileiro, com destino a São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Tudo para ajudar uma integrante do clã, a dona de casa Byanca Vitória Gomes Moura, de 21 anos, moradora do bairro Itaúna, na luta em busca da cura de doença crônica e rara no fígado do único filho dela, Levi Matheus Moura, de apenas 2 anos.

A doença é cientificamente conhecida como 'Sindrome de Caroli', má formação do órgão que vem gerando graves problemas de saúde e afetando o desenvolvimento da criança. Sem recursos para custear o tratamento dele, a família montou uma campanha solidária nas redes sociais para obter os R$ 25 mil necessários para o tratamento e o transplante que ele precisa ser submetido, em que a própia mãe é voluntária para a doação. Para ajudar Levi e saber detalhes da 'Vaquinha Solidária', basta acessar o site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/transplante-do-levi?utm_campaign=share-sharemodal&utm_content=5962531&utm_medium=share-bottom-whatsapp&utm_source=socialshares-app-share Graças a ajuda das pessoas, a família já conseguiu cerca de R$ 11 mil.

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"Oi pessoal, venho aqui como mãe, com um coração apertado, para pedir ajuda de vocês pelo meu filho, Levi Matheus, que precisa de um transplante de fígado para continuar vivendo. É tão pequeno, mas já enfrenta uma batalha enorme. A vida começou difícil para ele, mas estamos lutando e estimulados com o grande número de adesões à nossa campanha. Existe uma chance real de salvar a vida do Levi: eu posso ser a doadora do fígado", afirmou Byanca, no texto de apresentação da vaquinha solidária. Uma das coisas que mais emociona a mãe é o jeito meigo e alegre da criança, que invariavelmente vive com um sorriso estampado no rosto", afirmou Byanca. A criança vêm recebendo acompanhamento no Hospital Estadual da Criança, na Zona Oeste do Rio.

Criança tem 2 anos e é dona de um sorriso encantador. Segundo a mãe, mesmo com todo sofrimento, ele vive sorridente | Foto: Divulgação

O drama de Levi alterou drasticamente a rotina da família, que é da cidade de Parnaíba, segunda maior do Piauí, situada na divisa com o Maranhão. Byanca já mora em São Gonçalo há algum tempo e como tem que se dedicar integralmente ao filho, parte da sua família veio daquele estado para ajudá no dia-a-dia. Às vezes ele sente dores e a dilatação do figado deixa a barriga grande. "Ele não pode ficar doente porque o fígado reage a antibiítcos", afirmou a mãe. Por causa da doença o dia-a-dia de Levi, invariavelmente é de exames, internações e consultas, uma drama que é minimizado por causa da corrente de ajuda das pessoas na 'Vaquinha Solidária'.

Byanca, com o pequeno Levy. Era será a doadora d fígado que pode salvara vida da criança | Foto: Divulgação/acerv familiar

"Qualquer valor faz diferença na vida do Levi. E se você não puder contribuir financeiramente, por favor, compartilhe essa vaquinha. Um compartilhamento pode alcançar alguém que possa nos ajudar.Estamos lutando pela vida de um bebê de 2 anos que merece crescer, brincar e ter um futuro", declarou a mãe, emocionada.

O que é a síndrome - A 'síndrome de Caroli' é uma doença genética rara e congênita, caracterizada pela dilatação dos ductos biliares intra-hepáticos associada à fibrose hepática congênita e hipertensão portal. É uma forma mais grave da doença de Caroli, frequentemente acompanhada por infecções recorrentes (colangite), dor abdominal, icterícia e risco de câncer de fígado, entre outros problemas de saúde.