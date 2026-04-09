Escolas de samba e Prefeitura do Rio anunciam 15 agremiações no Grupo Especial

Representantes da Liesa e da Prefeitura do Rio anunciaram, na tarde dessa quinta-feira (9), que chegaram a um acordo para que o Grupo Especial do carnaval do Rio tenha 15 escolas. Na prática, no entanto, plano que movimentou o mundo do samba desde o fim do Carnaval de 2026, não terá mudança imediata. O aumento será gradativo e, em 2027, o Grupo Especial segue com o mesmo número de 2026.

A informação foi confirmada pelo presidente da Liesa, Gabriel David, e pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, que falaram com a imprensa. "A gente chega num acordo de um carnaval de 15 escolas, mas que ele seja feito dentro do regulamento para que aos poucos isso aconteça, progressivamente", disse Cavaliere.

Representantes das escolas se reuniram ao longo da tarde e definiram a fórmula gradual para o aumento. A TV Globo, qeu detém os direitos de transmissão do espetáculo, apurou que em 2027 o carnaval segue com 12 escolas - duas agremiações subirão da Série Ouro para 2028 e uma vai cair. O sistema será gradual até 2030. O sorteio para definir que dia será cada desfile está previsto para a próxima semana.

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"Isso vai demandar uma noite de desfile com 5 escolas. Isso vai demandar mudança de regulamento, e essa decisão compete à Liesa. Uma decisão técnica das escolas e isso eles vão avançar nesse caminho. O papel da prefeitura foi garantir a estrutura financeira para isso, logística, infra-estrutura. Mesmo com a prefeitura garantindo, as escolas precisam de um tempo pra se preparar e planejar", acrescentou.

Eduardo Cavaliere anunciu as mudanças, junto com os dirigentes da Liesa e da série Ouro | Foto: Divulgação

"As escolas entendem que é viável esse carnaval de 15 escolas, mas a gente entende que é necessário um preparo para isso. A gente vai fazer isso de uma forma gradual. Agora, a gente está na discussão exatamente de como isso vai ser feito e vai fazer esse anúncio ainda no dia de hoje", disse Gabriel David. "A gente tem obstáculos estruturais, competitivos, que fazem que essa forma gradual seja a mais prudente", declarou.