Professores da rede estadual realizam ato contra atraso no pagamento do Piso Nacional na Avenida Francisco Bicalho

Com faixas e cartazes, eles pedem ao Governo do Estado o cumprimento do Piso Nacional do Magistério respeitando o Plano de Carreira da Categoria - Foto: Reprodução/ COR

Com faixas e cartazes, eles pedem ao Governo do Estado o cumprimento do Piso Nacional do Magistério respeitando o Plano de Carreira da Categoria - Foto: Reprodução/ COR

Uma manifestação de professores e servidores da educação estadual ocupou duas faixas da Avenida Francisco Bicalho, no Centro, na manhã desta quinta-feira (9). Somente uma faixa ficou disponível para a circulação dos veículos, segundo o Centro de Operações Rio.

O trânsito apresentou fluxo lento para quem desejava seguir pela Cidade Nova, perto do Elevado do Gasômetro e já atinge a Avenida Brasil, na altura do Caju.

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Com faixas e cartazes, eles pedem ao Governo do Estado o cumprimento do Piso Nacional do Magistério respeitando o Plano de Carreira da categoria e reivindicam o reajuste salarial, alegando defasagem nos vencimentos com casos abaixo do mínimo nacional para determinadas cargas horárias.