Papa Leão XIV considera inaceitável ameaças contra o povo iraniano

O papa Leão XIV, classificou como "inaceitáveis" as ameaças contra todo o povo do Irã durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (7). A declaração do pontífice aconteceu depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que "uma civilização inteira morrerá".

Nos últimos dias o pontífice tem intensificado críticas ao conflito no Oriente Médio. No dia 29 de março, ele afirmou que Deus não escuta as orações de líderes que promovem a guerra.

Agora, o papa fez um novo apelo e pediu que cidadãos de todo o mundo entrem em contato com representantes políticos e cobrem o fim da guerra. Leão disse também que todos devem pensar nas vítimas desse conflito, principalmente as crianças.

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Em referência às ameaças de Trump de bombardear pontes e usinas de energia, o papa afirmou que ataques à infraestrutura civil são violações do direito internacional.



"A ameaça contra o povo do Irã é inaceitável. Há questões de direito internacional, mas muito mais do que isso, é uma questão moral", afirmou.