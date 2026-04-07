Estreia do longa “Proteção” celebra cinema negro brasileiro no Cine Odeon
O longa faz parte do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, que chega à sua 18ª edição
O Cine Odeon, na Cinelândia, será palco nesta sexta-feira (9) da estreia do longa “Proteção”, que integra a 18ª edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. A sessão começa às 21h e a entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Dirigido por Alberto Sena e produzido pelo Coletivo Ponte Cultural Produções, o filme traz Rei Black como protagonista e conta com trilha sonora de artistas como Altay Veloso, Mateus Aleluia e MV Bill.
A história acompanha Tarik, um biomédico que retorna ao Brasil após a morte dos pais. Ao tentar salvar a vida de um amigo de longa data, ele coloca sua carreira em risco e se envolve em uma guerra inesperada, para a qual não está preparado. Segundo os organizadores, a estreia será um momento especial de celebração do cinema negro brasileiro, reunindo público e artistas em torno de narrativas e talentos nacionais.
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O longa faz parte do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, que chega à sua 18ª edição, consolidando-se como espaço importante para exibição de produções e discussão de questões étnico-raciais no audiovisual.
A entrada é gratuita, mas é necessário reservar o ingresso e a participação está sujeita à lotação do Cine Odeon.
Serviços
Local: Cine Odeon – Cinelândia
Data: 09 de abril
Horário: 21h
ENTRADA GRATUITA
Reserva de ingressos