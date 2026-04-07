Festival Nordestino 2026 chega a Niterói com entrada gratuita e quatro dias de programação

O festival promete cinco dias de muito forró e manifestações culturais autênticas - Foto: Divulgação

O festival promete cinco dias de muito forró e manifestações culturais autênticas - Foto: Divulgação

O maior festival de cultura nordestina do estado chega para mais uma edição em Niterói, prometendo ser a melhor da história. Com entrada gratuita, o evento acontece de 30 de abril a 3 de maio, no Mercado Municipal de Niterói, reunindo o melhor da música, gastronomia e cultura do Nordeste brasileiro.

Durante quatro dias, o público poderá desfrutar de uma programação diversificada que inclui shows de forró, piseiro e sertanejo, além de comidas típicas nordestinas, parque infantil, chopp gelado e muitas outras atrações. A estrutura montada especialmente para o evento promete conforto e segurança para que famílias inteiras possam aproveitar do início ao fim.

O festival contará com apresentações de grandes nomes da música nordestina. Entre os destaques estão Cabras da Pista, Lara Zuzarte, Trio Pé Descalço, Trio por Enquanto, Neidinha Rocha, Willian e banda, Banda Peruano e Chineizão. A programação também inclui sets de DJs, sessões de karaokê e apresentações especiais de artistas como Léo Castro, FL Bruno Kennedy e Bell Almeida.

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Pensando no público infantil, o festival oferece atrações especiais nos finais de semana. No sábado (2/5), a Criart promove animação em ação, enquanto no domingo (3/5), o Palhaço Azeitona diverte a criançada. O parque infantil estará disponível durante todos os dias do evento.

Os visitantes poderão saborear o melhor da culinária nordestina, com diversas opções de comidas típicas, como: baião de dois, carne de sol, milho verde, acarajé, preparadas especialmente para o festival. O evento também contará com chopp gelado e outras bebidas para refrescar o público.

SERVIÇO

Evento: Festival Nordestino 2026

Data: 30 de abril a 3 de maio de 2026

Local: Mercado Municipal de Niterói

Horário: A partir das 12h (sexta, sábado e domingo) e 16h (quinta-feira)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre para todos os públicos

PROGRAMAÇÃO:

30/4 - Quinta-feira

16h DJ

18h Karoke

20h Cabras da Pista

22h DJ

22h30 Lara Zuzarte

00H FIM

1/5 - Sexta-feira

12h DJ

14h Léo Castro

15h Karaokê

17h Trio Pé Descalço (1º Set)

18h DJ

18h30 Trio Pé Descalço (2º Set)

19h30 DJ

20h30 Trio por Enquanto (1º Set)

21h30 DJ

22h30 Trio por Enquanto (2º Set)

00h Fim

2/5 - Sábado

12h DJ

14h Criart com animação em ação (Infantil)

15h Karaokê

16h Neidinha Rocha (1º Set)

17h DJ

17:30h Neidinha Rocha (2º Set)

18:30h DJ

19h Willian e banda (1º Set)

20h DJ

20:30 Willian e banda (2º Set)

21:30 Dj

22h Banda Peruano

00h Fim

3/5 - Domingo

12h DJ

14h Palhaço Azeitona (Infantil)

15h Karaokê

16h FL Bruno Kennedy e Bell Almeida (1º Set)

17h DJ

18h FL Bruno Kennedy e Bell Almeida (2º Set)

19h DJ

19h30 Chineizão (1º Set)

20h30 DJ

21h Chineizão (2º Set)

23h DJ

00h Fim