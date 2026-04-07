Festival Nordestino 2026 chega a Niterói com entrada gratuita e quatro dias de programação
Evento acontece de 30 de abril a 3 de maio no Mercado Municipal de Niterói, com shows, gastronomia típica e atrações para toda a família
O maior festival de cultura nordestina do estado chega para mais uma edição em Niterói, prometendo ser a melhor da história. Com entrada gratuita, o evento acontece de 30 de abril a 3 de maio, no Mercado Municipal de Niterói, reunindo o melhor da música, gastronomia e cultura do Nordeste brasileiro.
Durante quatro dias, o público poderá desfrutar de uma programação diversificada que inclui shows de forró, piseiro e sertanejo, além de comidas típicas nordestinas, parque infantil, chopp gelado e muitas outras atrações. A estrutura montada especialmente para o evento promete conforto e segurança para que famílias inteiras possam aproveitar do início ao fim.
O festival contará com apresentações de grandes nomes da música nordestina. Entre os destaques estão Cabras da Pista, Lara Zuzarte, Trio Pé Descalço, Trio por Enquanto, Neidinha Rocha, Willian e banda, Banda Peruano e Chineizão. A programação também inclui sets de DJs, sessões de karaokê e apresentações especiais de artistas como Léo Castro, FL Bruno Kennedy e Bell Almeida.
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Pensando no público infantil, o festival oferece atrações especiais nos finais de semana. No sábado (2/5), a Criart promove animação em ação, enquanto no domingo (3/5), o Palhaço Azeitona diverte a criançada. O parque infantil estará disponível durante todos os dias do evento.
Os visitantes poderão saborear o melhor da culinária nordestina, com diversas opções de comidas típicas, como: baião de dois, carne de sol, milho verde, acarajé, preparadas especialmente para o festival. O evento também contará com chopp gelado e outras bebidas para refrescar o público.
SERVIÇO
Evento: Festival Nordestino 2026
Data: 30 de abril a 3 de maio de 2026
Local: Mercado Municipal de Niterói
Horário: A partir das 12h (sexta, sábado e domingo) e 16h (quinta-feira)
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre para todos os públicos
PROGRAMAÇÃO:
30/4 - Quinta-feira
16h DJ
18h Karoke
20h Cabras da Pista
22h DJ
22h30 Lara Zuzarte
00H FIM
1/5 - Sexta-feira
12h DJ
14h Léo Castro
15h Karaokê
17h Trio Pé Descalço (1º Set)
18h DJ
18h30 Trio Pé Descalço (2º Set)
19h30 DJ
20h30 Trio por Enquanto (1º Set)
21h30 DJ
22h30 Trio por Enquanto (2º Set)
00h Fim
2/5 - Sábado
12h DJ
14h Criart com animação em ação (Infantil)
15h Karaokê
16h Neidinha Rocha (1º Set)
17h DJ
17:30h Neidinha Rocha (2º Set)
18:30h DJ
19h Willian e banda (1º Set)
20h DJ
20:30 Willian e banda (2º Set)
21:30 Dj
22h Banda Peruano
00h Fim
3/5 - Domingo
12h DJ
14h Palhaço Azeitona (Infantil)
15h Karaokê
16h FL Bruno Kennedy e Bell Almeida (1º Set)
17h DJ
18h FL Bruno Kennedy e Bell Almeida (2º Set)
19h DJ
19h30 Chineizão (1º Set)
20h30 DJ
21h Chineizão (2º Set)
23h DJ
00h Fim