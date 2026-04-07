Picanha brasileira é listada entre as melhores comidas do mundo
Corte bovino aparece em 15º lugar na lista gastronômica. Costela bovina e moqueca baiana também estão no ranking
A comida brasileira foi reconhecida no TasteAtlas, guia de viagens online que é reconhecido como uma enciclopédia de experiencias e avaliações gastronômicas. A picanha brasileira foi listada no 15º lugar no ranking dos 100 melhores pratos.
"Com uma camada generosa de gordura e preparo simples, ela conquistou espaço não só no Brasil, mas também no exterior. Esse corte tem pouca gordura interna, por isso precisa ser cozido perfeitamente para não endurecer", descreve o guia.
Outros pratos brasileiros que também marcaram presença na lista foram a costela bovina, na posição 35, e a moqueca baiana, que aparece no final do ranking na 98 colocação.
Confira os pratos que ficaram nas primeiras 10 posições:
1 - Vori-vori (Paraguai): sopa preparada com fubá e queijo;
2 - Pizza Napoletana (Itália): clássica pizza de Nápoles;
3 - Tajarin al tartufo bianco d'Alba (Itália): massa com trufas brancas;
4 - Sate kambing (Indonésia): espetos de carne de cabra;
5 - Oltu cağ kebabı (Turquia): prato de cordeiro;
6 - Kontosouvli (Grécia): carne de porco no espeto;
7 - Arroz tapado (Peru): camadas de arroz branco com recheio de carne temperada;
8 - Komplet lepinja (Sérvia): pão achatado cortado ao meio, coberto com creme e finalizado com um ovo;
9 - Quesabirria (México): tacos de birria com queijo;
10 - Pappardelle al cinghiale (Itália) Massa com carne de javali.