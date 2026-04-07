Polícia Civil desmonta fábrica de linha chilena em Realengo

Os policiais foram até o bairro Tomazinho, em São João de Meriti, onde localizaram um ponto de comercialização dos produtos proibidos - Foto: Divulgação

Os policiais foram até o bairro Tomazinho, em São João de Meriti, onde localizaram um ponto de comercialização dos produtos proibidos - Foto: Divulgação

A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (6), duas ações contra a venda ilegal de linha chilena. As operações levaram ao fechamento de uma fábrica em Realengo, na Zona Oeste, e à prisão em flagrante de um comerciante em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), os policiais acharam um casebre improvisado com tapumes e telhas, utilizado para a produção do material ilegal. No local, a equipe apreendeu grande quantidade de insumos e equipamentos, como pipas, pó semelhante ao quartzo, frascos de cola, carretéis de linha chilena e uma máquina artesanal para enrolamento, o que evidenciava a atividade clandestina.

Dando continuidade a ação, os policiais foram até o bairro Tomazinho, em São João de Meriti, onde localizaram um ponto de comercialização dos produtos proibidos. No estabelecimento, foram apreendidas pipas, substância semelhante ao quartzo, cerol e linhas chilenas prontas para venda.

O dono do local confessou a prática criminosa e foi autuado em flagrante por fornecer, vender e expor à venda substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou uso medicinal.

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Acidente em Cascadura

O motorista Leandro Rezende Cardoso, de 45 anos, morreu no último dia (2) após um acidente com linha chilena, no bairro de Cascadura, na Zona Norte. Ele estava de moto quando foi atingido no pescoço, se desequilibrou e caiu.

Leandro chegou a ser levado às pressas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade.