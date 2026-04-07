São Gonçalo recebe caminhada de conscientização do autismo

São Gonçalo vai receber a 7ª Caminhada em Conscientização do Autismo, que tem como tema “Meu autista cresceu e o cuidador envelheceu! Quem vai cuidar dele se não for eu?”. O evento será realizado na manhã do próximo sábado (11), no Centro de São Gonçalo.

O evento é realizado pelo grupo TEA Mães em Ação e conta com apoio da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, ligada à Secretaria de Assistência Social.

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A ação faz alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, e tem como intuito destacar a importância da inclusão e acessibilidade aos autistas e debater sobre a causa.

A caminhada terá concentração às 9h, em frente à Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, ao lado do prédio do INSS, no Centro. A largada será às 10h e o percurso vai até a Praça Luiz Palmier (a popular praça da Marisa).