Acidente envolvendo moto e caminhão deixa duas pessoas mortas na Rodovia Washington Luiz

Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão deixou duas pessoas mortas na manhã desta terça-feira (7), na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a moto colidiu na traseira do caminhão por volta das 5h45, no km 123 da BR-040, sentido Rio de Janeiro.

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Segundo a corporação, a perícia foi concluída por volta das 7h30. A concessionária Elovias informou que as vítimas eram ocupantes da moto. Uma equipe da empresa atua no local. Uma faixa e o acostamento da pista central estão interditados no momento. O trânsito é intenso na região.