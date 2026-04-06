PM prende quatro acusados de tráfico e apreende 4 fuzis em comunidade da Zona Norte de Niterói (vídeo)

Em mais uma grande operação para tentar neutralizar o conflito entre as facções rivais de traficantes de drogas nas comunidades da Palmeira, Pimba, Santo Cristo, Coréia - no Fonseca - e Coronel Leôncio -na Engenhoca -, em Niteroí, policiais do 12ºBPM (Niteroí) apreenderam quatro fuzis, duas pistolas, uma granada, e prenderam quatro acusados de tráfico, no fim da tarde dessa segunda-feira (06).

A ação aconteceu no Cmunidade da Palmeira, um dos locais onde se iniciou, no fim do ano passado, uma intensa disputa entre facções as Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV). Segundo levantamentos da Polícia Civil do Rio, o conflito já deixou mais de 20 mortos e culminou com a apreensão de de vinte fuzis, além da prisão de quase trinta acusados de tráfico. O TCP se mantém no controle dessas comunidades, mas os traficantes do CV tentam reavir o terrítório, com ataques periódicos.

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Como começou - As investigações conduzidas pela 78ªDP (Fonseca) mostram que em novrmbro de 2025, antigas lideranças do CV encarceradas em presídios do Grande Rio, e ligadas a essas comunidades, seduzidas por lucros maiores com a venda de drogas e a exploração de serviços clandestinos de TV a cabo, conhecidos no mundo do crime como gatonet - oferecidos pelos rivais do TCP, decidiram, na cadeia, dar um 'golpe de estado coletivo' e migraram para essa facção, recebendo apoio dos subordinados, que continuaram com suas funções nessas comunidades. Lideranças do TCP no Complexo da Maré, na Zona Portuária do Rio, e de outras comunidades da capital, segundo as investigações,deram apoio, como homens e armas, para reforçar as comunidades da Zona Norte da antiga capital.

do lado do TCP, segundo a polícia, traficante Drill seria o líder no comando contra o CV, onde um criminoso conhecido como Fluminense, também ligado ao tráfico de drogas em SG, seria a liderança.