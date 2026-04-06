Suzane von Richthofen quebra silêncio e assume responsabilidade em documentário da Netflix

Suzane von Richthofen voltou a se pronunciar sobre o assassinato de seus pais em um documentário produzido pela Netflix, assumindo sua responsabilidade no crime. Na produção, que ainda não tem data oficial de lançamento, ela admite sua culpa de forma direta: “A culpa é minha. Claro que é minha”, afirma em um dos trechos.

Mais de 20 anos após o crime que chocou o país, Suzane compartilha sua versão dos acontecimentos, recordando detalhes do planejamento e da execução do assassinato. Ela explica que a ideia se consolidou aos poucos, em meio a conflitos familiares e ao relacionamento com Daniel Cravinhos.

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No documentário, a condenada descreve o momento do crime como algo quase automático, dizendo que se sentia “como um robô, sem sentimento”. Mesmo assim, reconhece que poderia ter evitado o que aconteceu e que não há como reverter os fatos. A produção, com aproximadamente duas horas de duração e título provisório “Suzane vai falar”, já foi exibida em sessões restritas, mas ainda não teve sua estreia oficialmente divulgada.