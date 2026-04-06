Caso Alana Anísio: Jovem fala pela primeira vez e pede presença da população na primeira audiência do caso no dia (15); Vídeo

A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, falou pela primeira vez neste domingo (5), por meio das redes sociais, sobre a tentativa de feminicídio que sofreu dentro da própria casa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No início de fevereiro, um homem identificado como Luiz Felipe Sampaio invadiu a residência e a atacou com mais de 30 facadas. O agressor foi preso em flagrante. Segundo a mãe da vítima, Jaderluce Anísio de Oliveira, o crime teria sido motivado pela recusa de Alana a um pedido de namoro.

“O que aconteceu comigo não pode, não deve ser esquecido. Apesar de eu ter sobrevivido, o que não acontece com muitas outras vítimas, o que houve foi extremamente brutal. Nós, mulheres, não estamos seguras na rua, no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, que deveria ser o lugar onde mais nos sentimos protegidas”, afirmou. No vídeo publicado no perfil da mãe, Alana explicou que precisou de um período de privacidade antes de se pronunciar, mas sentiu a necessidade de falar e cobrar justiça. A primeira audiência do caso está marcada para o próximo dia 15, no Fórum de Alcântara, em São Gonçalo.

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Alana também pediu a realização de uma manifestação em frente ao fórum, com o objetivo de manter o caso em evidência e reforçar a cobrança por responsabilização. Ao relatar a gravidade do que viveu, ela afirmou que o episódio “não deve e não pode ser esquecido”, nem se repetir com outras pessoas

Ao final, Alana agradeceu pelas mensagens, orações e apoio recebido desde o ataque, e voltou a pedir a participação do público na data da audiência. A mobilização, segundo ela, também é uma forma de mostrar que casos de violência contra a mulher não podem cair no esquecimento.





Reprodução/ @jaderluce