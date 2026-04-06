Biblioteca popular 'A Casa Amarela' será inaugurada na estação Cinelândia do MetrôRio

A estação Cinelândia/Centro do MetrôRio ganha, a partir da próxima terça-feira (7), às 11h, um novo espaço dedicado à leitura e ao acesso à cultura: a biblioteca popular “A Casa Amarela”. A inauguração do espaço é aberta ao público e contará com diversas atividades gratuitas no entorno da estação, das 7h às 16h, incluindo estrutura inflável, intervenções de pernaltas, banda de fanfarra e distribuição de cem livros na ação “Encontro às Cegas”.

Criada há quatro anos em Anchieta, na Zona Norte do Rio, a biblioteca “A Casa Amarela” amplia agora sua atuação ao desembarcar no sistema metroviário. A iniciativa tem como objetivo incentivar o hábito da leitura no dia a dia dos passageiros e transformar o trajeto em uma experiência mais enriquecedora. O acervo é diversificado e contempla obras para públicos infantil, juvenil e adulto, incluindo títulos acessíveis. Além disso, serão aceitas doações de livros no local, ampliando ainda mais o acesso à literatura.

“A nossa ida e volta para casa, muitas vezes, vira um tempo perdido no celular. Agora, estamos no coração do Rio. Da Pavuna ao Jardim Oceânico, o carioca vai chegar em casa com um livro nas mãos e uma nova possibilidade de ler o mundo”, afirma Pedro do Livro, fundador da Biblioteca A Casa Amarela.

Leia também:

Fundação Mudes oferece 196 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

OdontoSesc chega a São Gonçalo oferecendo tratamento odontológico gratuito





Após a inauguração, a biblioteca seguirá funcionando com empréstimo gratuito de livros, programação cultural e atividades permanentes para o público, tornando o trajeto diário um momento de aprendizado e lazer.

“A chegada da biblioteca ‘A Casa Amarela’ à estação Cinelândia representa um passo importante na nossa missão de aproximar cultura e mobilidade urbana, transformando o tempo de deslocamento em uma oportunidade de leitura mais acessível. A iniciativa reforça o papel do MetrôRio como um espaço de convivência, aprendizado e experiências positivas para todos”, destaca Simone Pfeil, gerente Comercial e Marketing do MetrôRio.

A biblioteca funcionará de segunda a quinta-feira, das 8h às 19h; e às sextas e sábados, das 16h às 19h. A programação semestral inclui encontros mensais com autores no projeto Ágora Literária, debates quinzenais no Clube do Livro online e distribuição semanal de poesias para os passageiros.

Serviço

Inauguração da Biblioteca A Casa Amarela no MetrôRio

Data: terça-feira (7)

Horário: às 11h

Local: Estação Cinelândia/Centro, acesso C (Pedro Lessa), próximo à Biblioteca Nacional

Informações adicionais: doações de livros serão aceitas no local